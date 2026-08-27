Rủ bạn đi chơi, dặn 'mang theo điện thoại' để cướp

Theo điều tra của Công an TP Đồng Nai, do không có tiền tiêu xài nên khoảng 21 giờ ngày 23/8 N.M.P (SN 2005) đã bàn bạc, thống nhất với P.Đ.K (SN 2012) đến khu vực bãi đất trống thuộc khu phố Trảng Bom 1 để cướp tài sản.

Sau đó K sử dụng mạng xã hội Facebook rủ N.T. T (SN 2013) và N.H.H.Đ (SN 2012) đi chơi, đồng thời dặn mang theo điện thoại.

Khi đến khu vực bãi đất trống thuộc khu phố Trảng Bom 1 (Đồng Nai), N.M.P chờ sẵn dùng dao Thái Lan đe dọa, đánh các em N.T. T và N.H.H.Đ, buộc N.H.H.Đ phải đưa điện thoại. Do lo sợ, N.H.H.Đ đã giao chiếc điện thoại Vivo I21 cho đối tượng N.M.P.

Công an dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng đã tẩu thoát, mang bán chiếc điện thoại tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn với giá 600.000 đồng. Số tiền này được các đối tượng giữ lại, chưa tiêu xài.

Ngày 24/8, N.H.H.Đ đã được gia đình đưa đến công an phường để trình báo sự việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom đã nhanh chóng xác minh, vận động P.Đ.K và N.M.P đến đầu thú. Tại công an phường, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra Quyết định tạm giữ đối với N.M.P về hành vi "Cướp tài sản" đối với P.Đ.K thì cho gia đình bão lãnh vì chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.