Làm giả ảnh chuyển khoản, gã trai chiếm đoạt 13 tỷ của nữ tiểu thương chợ Ninh Hiệp

Ngày 31/8, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Đồng Minh Tuấn (SN 1991, ở tỉnh Ninh Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cáo buộc xác định, Đồng Minh Tuấn làm nghề in, thêu và may quần áo ở tỉnh Ninh Bình.

Quá trình làm kinh doanh, Tuấn biết chị Nguyễn Thị N. (ở Hà Nội) làm nghề buôn bán vải tại chợ Ninh Hiệp, nên liên hệ với chị hỏi mua.

Khi mua, Tuấn chỉ cần báo số lượng và gửi hình ảnh chuyển khoản thành công, cung cấp địa chỉ nhận hàng là chị N. sẽ giao hàng nhưng lợi dụng sơ hở, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N. bằng cách dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để làm giả các hình ảnh chuyển khoản thành công đến số tài khoản của chị N.

Ảnh minh họa AI

Sau khi nhận được vải, Tuấn đăng bán số vải này trên mạng xã hội Facebook với giá rẻ hơn giá trị thực tế nhằm mục đích bán nhanh để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Từ 12/2/2024 - 13/4/2025, Tuấn làm giả 309 hình ảnh chuyển tiền với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2025, chị N. kiểm tra tài khoản mới phát hiện được hành vi lừa đảo của Tuấn. Chị yêu cầu Tuấn phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt, nhưng bị can mới khắc phục được hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 20/11/2025, chị N. làm đơn trình báo cơ quan công an. Còn Tuấn ra đầu thú, bị khởi tố.