Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phan Văn Tân (SN 1999, trú phường Cẩm Lệ) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Giả vờ gọi điện, thanh niên cướp iPhone của tài xế Grab rồi bỏ chạy. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 6/4, Tân thuê xe dịch vụ GrabBike do anh L.Q.H (SN 1992, trú phường Hòa Xuân) điều khiển, yêu cầu di chuyển qua nhiều địa điểm nhằm tạo lòng tin. Đến khoảng 13h15 cùng ngày, khi đến khu vực cầu Cây Gáo (thôn Thanh Châu, xã Thu Bồn), lợi dụng sơ hở của tài xế, Tân mượn điện thoại iPhone 14 Pro Max màu trắng với lý do gọi bạn, sau đó giả vờ xin dừng xe đi vệ sinh rồi bất ngờ cầm theo điện thoại bỏ chạy về phía bãi cát để tẩu thoát.

Phát hiện sự việc, anh H lập tức truy đuổi, tri hô người dân hỗ trợ và nhanh chóng trình báo Công an xã Thu Bồn. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương phối hợp với quần chúng nhân dân tổ chức truy bắt. Đến khoảng 14h cùng ngày, đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Thanh Châu.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max màu trắng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.