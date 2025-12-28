Phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt để tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Đà Nẵng ngày 28-12 cho biết VKSND khu vực 10 đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh (SN 1980, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng).

Đoàn Thị Thanh bị khởi tố bị can, bắt tạm giam (Ảnh: VKSND TP Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 22-12, Thanh đi xe đến nhà bà Đoàn Thị Mật (SN 1947, trú phường Hội An Đông, là cô ruột của Thanh) để chở bà đến nhà ba ruột của Thanh ăn cháo.

Sau đó, Thanh quay về lại nhà cô ruột mình, trộm 19 chỉ vàng cất giữ trong phòng ngủ của bà Mật. Sau đó, Thanh mang số vàng trên bán tại một tiệm vàng trên địa bàn, được 249,5 triệu đồng và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, xét thấy hành vi của bị can có dấu hiệu phạm tội rõ ràng, tính chất vụ án nghiêm trọng, cần thiết phải áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Thị Thanh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Kiểm sát viên tham mưu cho lãnh đạo VKS Nhân dân khu vực 10 kịp thời phê chuẩn các quyết định tố tụng theo đúng quy định pháp luật và trực tiếp tham gia công bố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, bảo đảm trình tự, thủ tục, quyền và nghĩa vụ của bị can theo quy định.