Phát hiện thi thể bốc cháy ở nghĩa địa, gần đó có xe máy biển xanh

Một thi thể cháy đen đã được người dân phát hiện ở Nghĩa trang Pleiku, gần đó là xe máy biển xanh nghi do nạn nhân điều khiển.

Chiều 24-12, Công an phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc một thi thể bị cháy đen ở Nghĩa trang Pleiku.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đi thăm mộ ở Nghĩa trang Pleiku (phường Diên Hồng), người dân phát hiện một thi thể đang bốc cháy nên đã trình báo công an.

Công an phường Diên Hồng nhanh chóng cử lực lượng phong tỏa hiện trường và xác minh thông tin.

 Tại hiện trường, thi thể đã cháy đen, đang trong tư thế ngồi dựa lưng vào bức tường của một ngôi mộ. Lực lượng chức năng chưa xác định danh tính, giới tính thi thể do bị cháy đen.

Lực lượng công an đang xác minh danh tính thi thể

Gần vị trí phát hiện thi thể, cơ quan công an còn phát hiện một xe máy biển số xanh, được cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa quản lý, sử dụng.

Hoàng Thanh

Nguồn: [Link nguồn]

24/12/2025 17:52 PM (GMT+7)
