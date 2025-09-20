Hà Nội: Xác định giới tính thi thể phân hủy dưới chân đường Vành đai 3 trên cao

Tối ngày 19-9, liên quan đến việc phát hiện thi thể phân hủy dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, đại diện Công an phường Khương Đình, Hà Nội thông tin, đơn vị vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định thi thể phân hủy là nam giới, nạn nhân sống lang thang, danh tính người này vẫn đang được xác minh.

Nơi phát hiện thi thể phân hủy. Ảnh CTV

"Bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu án mạng, nạn nhân tử vong nghi do bị cảm", đại diện Công an phường Khương Đình nhận định.

Trước đó, chiều 18-9, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển. Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt, bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.