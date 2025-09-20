Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hà Nội: Xác định giới tính thi thể phân hủy dưới chân đường Vành đai 3 trên cao

Sự kiện: Tin ngắn
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cơ quan công an xác định, thi thể phân hủy dưới chân đường Vành đai 3 trên cao là nam giới, nạn nhân sống lang thang.

Tối ngày 19-9, liên quan đến việc phát hiện thi thể phân hủy dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, đại diện Công an phường Khương Đình, Hà Nội thông tin, đơn vị vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định thi thể phân hủy là nam giới, nạn nhân sống lang thang, danh tính người này vẫn đang được xác minh.

Nơi phát hiện thi thể phân hủy. Ảnh CTV

Nơi phát hiện thi thể phân hủy. Ảnh CTV

"Bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu án mạng, nạn nhân tử vong nghi do bị cảm", đại diện Công an phường Khương Đình nhận định.

Trước đó, chiều 18-9, người dân phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại khu vực dưới chân đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 300 đường Nguyễn Xiển. Vụ việc thu hút sự hiếu kỳ của người đi đường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng có mặt, bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp nghiệp vụ khám nghiệm, xác minh để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Nội: Phát hiện một thi thể trên dải phân cách đường Nguyễn Xiển
Hà Nội: Phát hiện một thi thể trên dải phân cách đường Nguyễn Xiển

Chiều 18/9, người dân đi qua đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) bất ngờ phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHI HÙNG ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/09/2025 21:43 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin ngắn Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN