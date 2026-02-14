Bắt ổ nhóm lừa đảo 2.500 tỷ đồng: Giả mạo nữ du học sinh xinh đẹp để bẫy nam giới nhiều tiền

Sau 5 tháng ròng rã xác minh, mới đây Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã phá chuyên án mang mật danh LĐM5, triệt xóa đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô cực lớn, hoạt động tinh vi tại Campuchia.

Các đối tượng trong đường dây đã xây dựng một kịch bản lừa đảo vô cùng bài bản. Chúng tạo "vỏ bọc" hoàn hảo, sử dụng tài khoản Facebook giả mạo là các nữ du học sinh xinh đẹp đang học tập tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp... để tiếp cận, làm quen và yêu đương mạng với những nam giới có điều kiện kinh tế.

Sau khi lấy được lòng tin, chúng rủ nạn nhân tham gia thực hiện "nhiệm vụ" trên các sàn thương mại điện tử giả mạo như Ozon, Mercado để hưởng hoa hồng cao.

Một số đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban đầu nạn nhân sẽ rút được tiền. Nhưng khi số tiền nạp vào lên tới hàng tỷ đồng, chúng sẽ đưa ra các lý do như "phí xác minh", "đóng thuế" để ép nạn nhân nộp thêm rồi chặn liên lạc.

Chuyên án LĐM5 đã đánh trúng vào bộ sậu cầm đầu. Từ ngày 18/12/2025 đến 23/1/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 kẻ điều hành cốt cán, gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996): "Bà trùm" trực tiếp điều hành đường dây. Nguyễn Văn Bảo (SN 1997): Phó điều hành. Phạm Văn Quý (SN 1991): "Kiến trúc sư" kỹ thuật, vận hành hệ thống ứng dụng lừa đảo.

Đặc biệt, công tác bắt giữ còn mở rộng đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), tóm gọn thêm 11 đối tượng "chân rết" trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo tại Campuchia khi chúng đang tìm cách di chuyển.

Cơ quan điều tra xác định, số tiền 2.500 tỷ đồng chiếm đoạt đã được "rửa" sạch qua nhiều lớp tài khoản tại Campuchia. Sau đó, các đối tượng Trung Quốc hỗ trợ quy đổi sang tiền điện tử USDT để tránh sự truy vết của công an.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 292.000 USDT (tiền điện tử), 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ). Hàng trăm triệu đồng tiền mặt, 13 nhẫn kim cương/vàng, đồng hồ Hublot đắt tiền. Nhiều xe ô tô, xe máy, tổng giá trị lên tới 50 tỷ đồng và hệ thống máy chủ dữ liệu khổng lồ.

Tính đến nay, riêng tỉnh Đồng Nai đã có khoảng 150 nạn nhân sập bẫy. Trên quy mô cả nước, con số bị hại lên tới hàng nghìn người.

Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không tin vào các lời mời kết bạn của người lạ trên mạng xã hội và các nhiệm vụ "việc nhẹ lương cao" trên sàn thương mại điện tử.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục truy bắt 111 đối tượng còn lại đã xác định được lai lịch để xử lý nghiêm trước pháp luật.