Phạm nhân nghẹn ngào trong ngày được đặc xá

Ngày 1/6, các cơ sở giam giữ trên địa bàn Nghệ An đã tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 334 phạm nhân đủ điều kiện.

Đây là sự ghi nhận đối với quá trình cải tạo, rèn luyện tiến bộ của người chấp hành án, đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại Trại giam số 3 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), có 68 phạm nhân được đặc xá trong đợt này. Tham dự lễ công bố có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an.

Trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân tại Trại giam số 3.

Sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Công an và Trại giam số 3 đã trao quyết định đặc xá, thẻ căn cước và sim điện thoại miễn phí cho các phạm nhân được trở về địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Ủy viên Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an chúc mừng các phạm nhân được hưởng đặc xá, đồng thời mong muốn họ tiếp tục nỗ lực vượt qua mặc cảm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Sau khi nhận quyết định đặc xá, phạm nhân được cấp căn cước, chứng chỉ nghề và hỗ trợ kinh phí đi đường.

Đối với các phạm nhân đang chấp hành án, lãnh đạo Bộ Công an động viên tiếp tục học tập, lao động và cải tạo tốt để sớm được xem xét hưởng các chính sách khoan hồng trong thời gian tới.

Ngay sau lễ công bố, Trại giam số 3 đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, hỗ trợ kinh phí và cấp trang phục mới cho những người được đặc xá trước khi trở về địa phương.

Cùng ngày, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2026 cho 38 phạm nhân đủ điều kiện.

Trao quyết định đặc xá cho phạm nhân tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Chu Quang Thành - Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ mong muốn những người được đặc xá chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, sớm ổn định cuộc sống khi trở về địa phương. Đối với các phạm nhân chưa đủ điều kiện xét đặc xá sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm nội quy, tích cực cải tạo để sớm được hưởng các chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.

Cũng trong ngày 1/6, Trại giam số 6 (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2026 cho 228 phạm nhân đủ điều kiện.

Phạm nhân sum vầy, đoàn tụ cùng gia đình.

Đợt đặc xá 2026 tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng, nhân văn của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn hối cải, quyết tâm sửa chữa lỗi lầm; qua đó tạo điều kiện để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Cùng ngày, Trại giam Ngọc Lý (Bắc Ninh) cũng đã tổ chức Lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, 227 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Ngọc Lý đủ điều kiện được hưởng chính sách đặc xá sau quá trình cải tạo nghiêm túc, tích cực học tập, lao động và chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Cán bộ Trại giam Ngọc Lý hoàn tất các thủ tục cho người được đặc xá.

Trong số này có 47 nữ và 180 nam đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khoảnh khắc tên mình được xướng lên trong danh sách đặc xá, nhiều phạm nhân không giấu được xúc động. Có người lặng lẽ lau nước mắt, có người hướng ánh mắt về phía người thân đang chờ đợi phía ngoài cánh cổng trại giam.

Đại diện cho những người được đặc xá, chị Hoàng Thu Phương (tỉnh Lạng Sơn) nghẹn ngào chia sẻ, những năm tháng cải tạo đã giúp chị nhận thức sâu sắc về những sai lầm của bản thân, hiểu hơn giá trị của tự do, tình cảm gia đình và trách nhiệm của một công dân.

Nhận quyết định đặc xá hôm nay là cơ hội quý giá để chị Phương làm lại cuộc đời. Chị sẽ không bao giờ quên bài học này và sẽ cố gắng sống tốt để xứng đáng với sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và niềm tin của gia đình.

Không chỉ trao cơ hội trở về, chương trình còn thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với người được đặc xá. Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận đặc xá, thẻ căn cước cùng sim điện thoại do Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hỗ trợ, giúp họ nhanh chóng kết nối với gia đình, thuận lợi hơn trong quá trình hòa nhập cộng đồng.

Chuyến xe đưa người được đặc xá trở về nhà.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, Trại giam Ngọc Lý bố trí phương tiện đưa những người được đặc xá đến điểm tập kết để bàn giao cho gia đình đón về địa phương. Với những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở xa không thể đến đón, đơn vị chủ động bố trí xe đưa ra Bến xe Bắc Ninh để họ tiếp tục hành trình trở về đoàn tụ với người thân.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước đối với 31 phạm nhân đang cải tạo tại Trại Tạm giam số 2 đủ điều kiện theo quy định.