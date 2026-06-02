Cấp đông "vua của các loài rắn" để bán kiếm lời, 1 phụ nữ ở Quảng Ngãi bị khởi tố

Sáng 1/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà T.T.N (sinh 1981), trú thôn 1, xã Ia Đal về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Bà T.T.N và tủ đông có 2 cá thể rắn hổ mang đang cấp đông. Ảnh: CACC

Theo Công an Quảng Ngãi, trước đó khi lực lượng chức năng kiểm tra nơi ở của bà T.T.N, đã phát hiện trong tủ cấp đông cất giữ 2 cá thể rắn hổ mang chúa đã chết.

Khi nhận với cơ quan chức năng Quảng Ngãi, bà T.T.N cho biết đã giết chết số rắn trên, sau đó cất giữ trong tủ đông để bán kiếm lời.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư, cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; tuyệt đối không tự ý săn bắt, giết hại, hoặc mua bán nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Tất cả những hành vi vi phạm về việc bắt giữ, giết hại động vật hoang dã trái phép khi bị phát hiện, đều bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.

Rắn hổ mang chúa (danh pháp hai phần: Ophiophagus hannah), hay hổ mang vua là loài rắn độc thuộc họ Elapidae (họ Rắn hổ), là loại động vật hoang dã quý hiếm nhóm 1B.

Rắn hổ mang chúa được mệnh danh là vua của các loài rắn, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Rắn hổ mang chúa, động vật cấm bắt, nuôi nhốt...trái phép. Ảnh minh hoạ MĐ

Loài rắn cực độc này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài động vật hoang dã sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN từ năm 2010. Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới.