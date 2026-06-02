Nhiều kiểm lâm tiếp tay đường dây bán hồ sơ động vật hoang dã

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 8 bị can để điều tra các hành vi Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác, Làm giả và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trong số này có Nguyễn Văn Xuân (44 tuổi) và Phùng Bá Thắng (37 tuổi), cùng công tác tại Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng; Mạc Đỗ Kiên (43 tuổi), cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực II, TP Hải Phòng bị khởi tố về hành vi Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Tại TP HCM, ông Nguyễn Văn Lời, 48 tuổi, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, đã bị khởi tố trước đó để điều tra hành vi Môi giới hối lộ.

Các nghi phạm khi cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can. Ảnh: Công an TP HCM

Vụ án được làm rõ từ cuộc kiểm tra tiệm chim cảnh của Trương Thị Kim Hà (48 tuổi) ở Vũng Tàu hồi đầu tháng 5. Trước thời điểm đoàn kiểm tra xuất hiện, toàn bộ đàn chim trong cửa hàng đã được di chuyển khỏi hiện trường.

Kiểm tra kho chứa cách cửa hàng khoảng 20 m, lực lượng chức năng phát hiện 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc. Trong đó có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB.

Toàn bộ số động vật được bàn giao cho cơ quan kiểm lâm để cứu hộ.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Lời (48 tuổi), khi đó là thành viên đoàn kiểm tra, đã tiết lộ thông tin cho Hà để đối phó với lực lượng chức năng.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Hà khai thu mua động vật hoang dã từ nhiều nguồn trôi nổi để kinh doanh kiếm lời. Để hợp thức hóa giấy tờ, bà ta tìm hiểu chủng loại động vật trên mạng, đồng thời chi tiền nhờ Lời hướng dẫn thủ tục cấp phép. Ngoài ra, bà kết nối với Nguyễn Hạnh Phúc (41 tuổi, ngụ Đăk Lăk) mua các bảng kê lâm sản khống.

Theo điều tra, Phúc tiếp tục liên hệ với các chủ tiệm chim gồm Phan Dương Khánh Ly, 34 tuổi, ở Đà Nẵng; Nguyễn Hồ Quang Nghĩa, 51 tuổi, ở Khánh Hòa; Nguyễn Văn Tam, 35 tuổi, ở Lâm Đồng và Vũ Thế Nam, 29 tuổi, ở Hải Phòng để thu gom hồ sơ nguồn gốc động vật.

Tại Đà Nẵng, Nguyễn Văn Xuân và Phùng Bá Thắng bị cáo buộc lập khống biên bản xác minh, ký xác nhận bảng kê lâm sản không đúng thực tế cho cơ sở của Phan Dương Khánh Ly. Tại Hải Phòng, Mạc Đỗ Kiên ký xác nhận hồ sơ nguồn gốc động vật trái quy định cho Vũ Thế Nam.

Sau khi có các giấy tờ được xác nhận, những người này bán lại cho Phúc, rồi tiếp tục chuyển cho Hà để hoàn thiện hồ sơ, nhằm hợp thức hóa nguồn gốc số động vật hoang dã nuôi nhốt trái phép.

Cơ quan điều tra cho rằng các cán bộ kiểm lâm đã nhận hối lộ, lập khống biên bản xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản không đúng thực tế và ký xác nhận hồ sơ thiếu căn cứ pháp lý. Hành vi này làm sai lệch dữ liệu quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho người vi phạm "rửa" nguồn gốc động vật hoang dã và che giấu hành vi phạm tội.

Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép hoặc tiếp tay, bao che cho vi phạm đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.