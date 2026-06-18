Phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở TP.HCM, tóm gọn đối tượng giả danh khách mua hàng

Vào lúc 16h30 ngày 16/6, đối tượng Lữ Thị Bé Thảo chạy xe máy đến trước tiệm vàng Kim Thùy Dung (đường DA6, khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao, TP.HCM).

Để chuẩn bị cho đường lui, Thảo chủ động dựng xe dưới lề đường và vẫn nổ máy sẵn để tẩu thoát. Sau đó, đối tượng bước vào tiệm vàng và giả là khách đi mua hàng.

Thảo giật chiếc lắc vàng rồi bỏ chạy

Tại đây, Thảo yêu cầu chủ tiệm cho xem một chiếc lắc vàng loại 610 (kiểu dáng 4 lá đen, trọng lượng 08 phân).

Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm trong lúc đang giới thiệu sản phẩm, Thảo giật chiếc lắc trên tay bị hại, nhanh chân chạy ra ngoài leo lên xe máy đã nổ máy sẵn, vặn ga rẽ phải vào đường NA10 rồi mất hút.

Đến gần 20h cùng ngày, chủ tiệm vàng đến Công an phường Thuận Giao để trình báo vụ việc.

Đối tượng chạy ra chiếc xe máy đang dựng sẵn để tẩu thoát

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thuận Giao đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vào cuộc để thực hiện cuộc truy xét xuyên đêm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 13h30 ngày 17/6 (chưa đầy 18 giờ đồng hồ sau khi vụ án xảy ra), lực lượng công an phát hiện, bắt giữ Thảo khi đang lẩn trốn.

Trước những chứng cứ và dữ liệu camera trích xuất từ hiện trường, Lữ Thị Bé Thảo đã nhận tội.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện gây án và đang tiếp tục đấu tranh chuyên sâu để làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.