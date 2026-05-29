Bắt kẻ cầm dao kề cổ, cướp tài sản của nhân viên khách sạn ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh (SN 1987, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Tạ Ngọc Danh bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 20/5, Công an phường Bàn Thạch tiếp nhận tin báo của bà V.T.T. - nhân viên làm việc tại khách sạn T.T. - về việc bị cướp ngay tại khách sạn.

Theo bà T., khoảng 23h30 cùng ngày, khi bà đang ngồi ở khu vực phòng khách thì bị một người đàn ông đeo khẩu trang xông vào, dùng dao khống chế, cướp 1 điện thoại di động trị giá khoảng 2 triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường Bàn Thạch và các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, truy xét nóng đối tượng gây án.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chỉ đạo các tổ công tác tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự; đồng thời phối hợp công an các địa phương vùng giáp ranh tổ chức sàng lọc, xác minh các đối tượng nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Tạ Ngọc Danh chính là nghi phạm gây án. Danh đã có 3 tiền án, gồm 1 tiền án về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 26/5, sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Tạ Ngọc Danh, đưa về trụ sở làm việc để đấu tranh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng quanh co, chống đối, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén cùng hệ thống chứng cứ chặt chẽ, Điều tra viên đã buộc đối tượng cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra xác định, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài cá nhân nên Danh nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Khoảng 21h30 ngày 20/5, Danh sử dụng xe máy Sirius biển số 43C1-478.49 để di chuyển tìm địa điểm gây án. Khi đi ngang khách sạn T.T., Danh phát hiện bà T. đang cầm điện thoại và ngồi một mình tại phòng khách. Đối tượng lập tức dừng xe, mang theo dao chuẩn bị sẵn, xông vào khống chế, kề dao vào cổ nạn nhân để cướp điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường bỏ trốn, Danh phi tang hung khí, thay đổi trang phục nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau đó, kẻ này mang điện thoại cướp được về Quảng Ngãi bán lấy 800.000 đồng để tiêu xài cá nhân.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát Hình sự còn làm rõ trước đó Tạ Ngọc Danh đã thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Cụ thể, tối 23/5, Danh lợi dụng sơ hở của người dân để trộm xe máy Sirius biển số 43C1-478.49 tại khu vực gần cầu Rồng. Tối cùng ngày, khi di chuyển qua địa bàn phường Hòa Xuân, phát hiện nhà dân không có người trông coi, Danh tiếp tục đột nhập lấy trộm 1 điện thoại iPhone rồi mang bán lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài.

Tang vật thu giữ gồm: 2 điện thoại di động, 1 xe máy Sirius cùng nhiều trang phục, phương tiện gây án và giấy tờ tùy thân liên quan.