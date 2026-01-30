'Nổ' bản thân có quốc tịch Mỹ, nhiều phụ nữ dính bẫy lừa đảo

Cổng thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây Công an phường Chu Văn An phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh làm rõ và bắt giữ đối tượng lừa đảo tài sản qua mạng xã hội.

Theo đó, ngày 5/1/2026, Công an phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của chị T.T.T.T (trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) về việc bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook mang tên "Nguyễn Long" có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Chu Văn An nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định đối tượng trên là Nguyễn Văn Hoàng Long (SN 2001, trú tại TP Hà Nội).

Chân dung đối tượng Nguyễn Văn Hoàng Long. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại Cơ quan Công an, Long khai nhận, từ năm 2024, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook mang tên "Nguyễn Long" tham gia các nhóm "hẹn hò" trên mạng xã hội để làm quen với phụ nữ. Sau đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm, đưa ra các thông tin gian dối, trong đó tự giới thiệu bản thân có quốc tịch Mỹ, có mối quan hệ với Đại sứ quán Mỹ, nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền và tài sản của bị hại.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 2/2025 đến tháng 12/2025, đối tượng đã nhiều lần lừa bị hại chuyển tiền qua ví điện tử với tổng số tiền trên 53 triệu đồng; đồng thời mượn 1 xe mô tô của bị hại mang đi bán và tiếp tục chiếm đoạt tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ước tính khoảng 61,8 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.