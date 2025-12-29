Những vụ thả chó tấn công người gây rúng động, có người lĩnh án 10 năm tù

Thả chó tấn công hàng xóm vì mâu thuẫn

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Hòa (66 tuổi) và Trần Quốc Lương (con trai ông Hòa, 37 tuổi) để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng, liên quan vụ thả chó cắn người tại xã Hồng Vân.

Hai bố con Trần Nhật Hòa và Trần Quốc Lương. Ảnh: CAHN.

Theo nhà chức trách, chiều 25/12, Lương xảy ra cãi vã với anh H. (39 tuổi), người cùng xóm Phạm Hồng Thái. Ông Hòa là bố của Lương ra can ngăn và đuổi Lương vào trong nhà. Khoảng 16h cùng ngày, Lương mở cổng dắt chó ra đường thì gặp vợ chồng anh H., hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại.

Trong lúc xô xát, ông Hòa dùng tay đánh anh H., còn Lương đẩy con chó về phía bố mình. Con chó sau đó cắn nhiều người, trong đó có vợ anh H. Hậu quả, anh H. và vợ bị thương ở nhiều vị trí trên cơ thể.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 người trên để điều tra. Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ theo quy định.

Thả chó dữ tấn công cảnh sát khi bị vây bắt ở Thanh Hóa

Ngày 15/5/2021, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự Đoàn Văn Nam, ở xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương, để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cảnh sát, Nam thuê căn nhà 2 tầng nằm ven quốc lộ 1A đoạn qua xã Quảng Bình buôn hàng cấm. Để che đậy hành vi, Nam lắp camera quanh nhà, luôn đóng kín cổng và nuôi chó dữ để chống trả người lạ đột nhập.

Đối tượng buôn ma túy thả chó dữ tấn công cảnh sát. Ảnh: T.H.

Chiều 13/5/2021, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Thanh Hóa đột kích vào nhà Nam. Phát hiện bị vây bắt, kẻ buôn ma túy thả chó dữ tấn công, cắn 2 cảnh sát bị thương song vẫn bị khống chế.

Khám xét nơi ở của nghi phạm, cảnh sát thu 15 gói ma túy tổng hợp dạng đá và ketamin có trọng lượng 1 kg cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo lực lượng chức năng, Nam chuyên cung cấp ma túy với khối lượng lớn cho người nghiện và đối tượng buôn lẻ ở TP Thanh Hóa, huyện Quảng Xương và các địa bàn lân cận.

Lãnh án 10 năm tù vì thả chó để cắn hàng xóm

Năm 2023, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt ông Trần Đình Thảo 10 năm tù về tội Giết người, do ra hiệu cho con chó pitbull lao đến vồ người đối phương, gây thương tích 29%.

Cùng tội danh, ông Trương Anh Tâm và Đặng Văn Ngọc, mỗi người lãnh án 9 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 29/5/2022, trong lúc nhậu ở nhà riêng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, bị cáo Ngọc kể cho Tâm nghe chuyện mâu thuẫn đất đai giữa mình và Thảo (người có quan hệ họ hàng).

3 đối tượng tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Đ.X.

Tâm sau đó sang nhà Thảo gọi đến nhà Ngọc để giải quyết. Tuy nhiên, Thảo và Ngọc tiếp tục cãi vã, đánh nhau. Tâm không can ngăn mà xông vào cùng Ngọc đánh ngã Thảo xuống sân.

Theo cáo buộc, ông Thảo chạy về nhà thả 2 con chó pitbull và begie đang nhốt trong chuồng ra, rồi chạy qua nhà Ngọc đánh trả. Đến sân, Thảo ra hiệu cho chó pitbull lao đến vồ Ngọc. Khi Ngọc ngã xuống sân, con chó tiếp tục cắn vào cổ và nhiều vị trí.

Nghe tiếng Ngọc kêu cứu, Tâm lấy cây hai chia (dùng để phóng bắt cá) đánh đuổi con chó pitbull nhưng Thảo xông ngăn, nói "để cho cắn chết nó đi".

Nhà chức trách cáo buộc, bị cáo Tâm và Ngọc đã dùng cái xẻng đánh bị cáo Thảo, gây thương tích 14%. Còn Thảo thả chó tấn công Ngọc, gây thương tích 29%.