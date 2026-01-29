Bị khởi tố vì trộm xe của chính mình

Ngày 29-1, Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn K. (30 tuổi, ngụ xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, xử lý về tội "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, vào chiều ngày 14-12-2025, K. điều khiển xe mô tô biển số 76F1-269.72 (xe do K. đứng tên đăng ký), đến xã Mộ Đức thăm bạn bè và có sử dụng bia, rượu.

Công an xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi khởi tố Nguyễn K.

Đến 20 giờ 20 phút cùng ngày, K. điều khiển xe trở về nhà, khi đến vòng xoay thuộc xã Nghĩa Hành thì bị Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ - Khu vực 4 dừng xe để kiểm tra, đo nồng độ cồn và lập biên bản vi phạm hành chính lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, với lỗi vi phạm nồng độ cồn. Trạm CSGT đã lập Quyết định tạm giữ xe mô tô biển số 76F1-269.72. Quá trình làm việc, K. đã thừa nhận lỗi vi phạm và ký biên bản vi phạm.

Tuy nhiên, khi Tổ CSGT đưa xe mô tô của K. vào khu vực tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để quản lý, thì K. lén lút đi vào khu vực tạm giữ xe của Tổ CSGT, lấy trộm lại xe mô tô của chính mình và đưa về nhà cất giấu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Nghĩa Hành đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra xác minh, truy xét. Chỉ sau 24 giờ kể từ khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an xã đã làm rõ đối tượng Nguyễn K. đã gây ra vụ trộm phương tiện vi phạm hành chính nói trên, thu thập đầy đủ tang vật, tài liệu, chứng cứ liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Nghĩa Hành đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với K. để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".