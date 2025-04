Nhóm ‘quái xế’ mang hung khí chém người nguy kịch rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng” đối với nhóm đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự và gây thương tích rồi bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Các đối tượng gồm: Vương Bảo Nhật (SN 2008), Hồ Quốc Dương (SN 2005), Võ Mạnh Hùng (SN 2007), Lại Hoàng Gia Long (SN 2008), cùng trú huyện Nghi Lộc; Bùi Xuân Hải (SN 2008), Nguyễn Ngọc Vang (SN 2004) cùng trú thành phố Vinh và Nguyễn Đăng Phương (SN 2006), trú huyện Quỳ Hợp.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, do mâu thuẫn bột phát với một nhóm các đối tượng khác khi đang di chuyển trên tuyến đường Nguyễn Trãi (TP Vinh), nhóm các đối tượng trên đã tìm và mang theo hung khí truy đuổi nhóm đối thủ. Hậu quả khiến một nam thanh niên bị thương nặng, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xác minh, truy bắt.

Cơ quan chức năng xác định 2 đối tượng Vương Bảo Nhật và Hồ Quốc Dương đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Ngọc Vang đang lẩn trốn tại tỉnh Quảng Trị. Phòng Cảnh sát hình sự đã cử các tổ công tác đến các địa phương trên để xác minh và bắt giữ các đối tượng. Đến ngày 25/3, 8 đối tượng đã bị bắt giữ.

Công an lấy lời khai một trong số các đối tượng gây rối trật tự công cộng

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 2 xe mô tô; 1 dao phóng lợn, chai thủy tinh… Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đây là nhóm đối tượng manh động, coi thường pháp luật, quá trình di chuyển trên đường đi, các đối tượng không đội mũ bảo hiểm, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, rú ga, bóp còi và cầm hung khí trên tay thị uy, gây mất an ninh trật tự. Đáng nói sau khi gây thương tích, để tránh sa lưới pháp luật, các đối tượng đã bàn bạc nhau tìm cách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam.

Tang vật vụ án

Vụ việc đang được điều tra, mở rộng.