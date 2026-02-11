Công an vào cuộc xác minh vụ nam thanh niên ở Tây Ninh đánh học sinh lớp 9 chỉ vì va chạm giao thông

Sáng 11/2, thông tin từ Công an phường Long An (Tây Ninh) cho biết lực lượng đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ việc một thanh niên chặn đường đánh học sinh chỉ vì va chạm nhẹ khi giao thông. Đây là hành động gây phẫn nộ cho gia đình và người chứng kiến về hành vi bạo lực của người lớn đối với trẻ em.

Thanh niên dừng xe bước xuống nắm đầu đánh, đá học sinh lớp 9 ở phường Long An (Tây Ninh). Ảnh: T.L

Khoảng 16 giờ 47 ngày 10/2, tại đường Tập Đoàn 2, phường Long An (Tây Ninh), nam học sinh lớp 9 đang học trường THCS địa bàn phường chạy xe đạp điện đến khu vực ngã ba giao lộ để về nhà. Tại đây, xe của nam sinh xảy ra va chạm nhẹ với xe máy do một nam thanh niên điều khiển, chở theo vợ và con nhỏ.

Cả hai phương tiện không bị ngã, không có thiệt hại về người hay tài sản nên học sinh tiếp tục định chạy đi.

Do thiếu kiềm chế, thanh niên rời xe chạy tới chặn đầu xe đạp điện. Ngay cùng lúc, dùng tay kẹp cổ, một tay đấm mạnh vào mặt khiến nam học sinh ngã xuống đường.

Nạn nhân không phản kháng, thanh niên này dùng chân đá liên tiếp vào đầu, mặt và bụng nam sinh dù em chỉ biết nằm ôm đầu chống đỡ. Sau khoảng 30 giây hành hung, người này mới dừng tay, chở vợ con rời khỏi hiện trường, bỏ mặc em học sinh chưa thể ngồi dậy.

Theo bà N.T.B.H (phụ huynh của nam học sinh), sau khi bị đánh, con trai bà trở về nhà trong tình trạng đau nhức nhiều nơi trên cơ thể, tâm lý hoảng loạn, bất an". Do camera tại hiện trường không nhìn rõ biển số xe nên gia đình đã trích xuất clip, đăng tải lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng hỗ trợ nhận diện, đồng thời làm đơn trình báo cơ quan chức năng" - bà H. thông tin.