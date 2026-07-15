Nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, cựu Tổng Giám đốc rất “hào phóng” với nhân viên

Trong đó, bị can Bùi Thanh Bình (cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - VTM) bị đề nghị truy tố về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Theo kết luận điều tra, lợi dụng chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương cho phép Công ty VTM bán quặng cho các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho VTM, cựu Tổng Giám đốc doanh nghiệp Bùi Thanh Bình đã thoả thuận, thống nhất và nhận tổng số tiền 43,8 tỷ đồng từ nhiều chủ doanh nghiệp để bán quặng sắt thấp hơn giá thị trường.

Bị can Bùi Thanh Bình - cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

Quá trình điều tra, bị can Bình khai, trong tổng số tiền nhận hối lộ, bị can này sử dụng hơn 3 tỷ đồng để cho nhân viên, dùng hơn 1 tỷ đồng trả nợ. Số còn lại, bị can sử dụng vào mục đích chi tiêu cá nhân.

Liên quan, lời khai của cán bộ Phòng tiêu thụ Công ty VTM là bị can Nguyễn Tuấn Long và Trần Văn Cường cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Bùi Thanh Bình, hai bị can này xây dựng phương án giá bán quặng thấp hơn giá thị trường, gặp đại diện doanh nghiệp ký kết hợp đồng.

Quá trình thực hiện, Bùi Thanh Bình đưa cho Long 300 triệu đồng, đưa cho Cường 350 triệu đồng nhưng cả hai không biết nguồn gốc tiền, không biết việc “sếp tổng” nhận tiền của doanh nghiệp mua quặng như thế nào.

Khi biết nguồn tiền sếp cho có nguồn gốc do doanh nghiệp mua quặng đưa, các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả (Long nộp khắc phục 400 triệu đồng, Cường nộp khắc phục 600 triệu đồng).

Còn theo lời khai của bị can Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (cựu Phó Tổng Giám đốc VTM) cùng Đỗ Văn Cường, Nguyễn Duy Dũng (cựu Kế toán trưởng VTM), quá trình làm việc tại công ty, Bùi Thanh Bình nhiều lần chi tiền cho họ.

Một số bị can trong vụ án.

Cụ thể, Ngô Sỹ Hiếu được cho 300 triệu đồng, Trần Trọng Mạnh được cho 400 triệu đồng, Đỗ Văn Cường nhận 720 triệu đồng và Nguyễn Duy Dũng được cho 600 triệu đồng. Các bị can không biết nguồn gốc tiền, không biết việc “sếp tổng” nhận tiền của doanh nghiệp mua quặng như thế nào.

Khi biết nguồn tiền mà Bùi Thanh Bình đưa cho có nguồn gốc do doanh nghiệp mua quặng đưa, những người này đã tự nguyện khắc phục hậu quả.

Nhiều nhân viên khác ở Công ty VTM cũng có lời khai về việc được bị can Bình cho tiền trong các dịp lễ tết. Các cá nhân này không biết nguồn gốc tiền, không biết việc “sếp” nhận tiền của doanh nghiệp mua quặng. Khi biết số tiền được cho có nguồn gốc bất hợp pháp, một số cá nhân đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả.

Kết luận điều tra cũng chỉ ra rằng, trong số những doanh nghiệp đưa tiền cho cựu Tổng giám đốc VTM để được mua quặng sắt thấp hơn giá thị trường có bà Trần Thị Tuyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang, đại diện cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Giang Bắc Kạn, Chi nhánh Lào Cai).

Theo Cơ quan điều tra (CQĐT), thông qua bà Trần Bích Long, bà Tuyết nhờ tác động để được mua quặng và đưa 4 tỷ đồng cho bà Long để được thực hiện mua bán quặng với Công ty VTM.

Quá trình điều tra, bà Tuyết thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với CQĐT làm rõ bản chất vụ án. Bà Tuyết đang điều trị bệnh hiểm nghèo nên CQĐT vận dụng quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 29 - BLHS để phân hoá, không xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Tuyết.

Về trách nhiệm của 16 doanh nghiệp trong việc mua quặng của VTM với giá thấp hơn giá thị trường, CQĐT cho hay, đại diện các doanh nghiệp này có liên hệ, thống nhất với Bùi Thanh Bình để được mua quặng sắt của VTM.

Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp khai rằng họ không biết Bùi Thanh Bình chỉ đạo cấp dưới xây dựng phương án giá bán như thế nào, cũng không nắm được công thức tính giá, mà chỉ căn cứ vào đơn giá do Bình đưa ra để giao dịch.

Do đó, cơ quan tố tụng xác định không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với 16 chủ doanh nghiệp này về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.