Người phụ nữ mất sạch vàng trong nháy mắt khi nhờ người lạ chở gạo về nhà

Chiều ngày 30/8/2025, bà Nguyễn Thị Nga, ngụ khóm 16, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long đi chợ thì được chủ cửa hàng bán cho bà một bao gạo nhưng do bà Nga không có xe chở gạo về nên Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh năm 1989, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) đang đậu xe gần đó đã giúp đưa bà Nga về nhà. Đến nơi, bà Nga mời Dung vào nhà uống nước.

Trong lúc bà Nga đi ra sau nhà lấy nước, đối tượng Dung nhìn thấy túi xách của bà Nga để trên bàn nên Dung nảy sinh ý định trộm.

Lê Thị Thùy Dung, Lương Hưởng Phúc, Lư Văn Đen (từ phải qua trái) bị cơ quan Công an tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Dung đã mở túi xách và lấy đi một đôi bông tai vàng, một chiếc vòng đá cẩm thạch màu xanh, 2 miếng vàng và một số nữ trang khác. Khoảng 5 phút sau, bà Nga quay lại, cả hai nói chuyện rồi Dung bỏ đi về.

Sau khi trộm được vàng, Dung đã cùng chồng là Lương Hưởng Phúc, sinh năm 1988 và Lư Văn Đen, sinh năm 1985 cùng ngụ thành phố Rạch Giá (cũ) đã mang số vàng trên đến một tiệm vàng thuộc phường Trà Vinh bán với giá 230 triệu đồng và dùng số tiền bán vàng được để tiêu xài cá nhân.

Nhận được tin báo sự việc, Công an phường Trà Vinh đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đến ngày 1/9 lực lượng Công an đã bắt giữ các đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn xã Song Lộc, tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.