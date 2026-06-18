Tạm giữ 4 đối tượng chặn đường, dùng dao uy hiếp người phụ nữ ở TPHCM

Ngày 17-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tạm giữ 4 người để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, do phát sinh mâu thuẫn liên quan khoản vay 19 triệu đồng chưa được thanh toán, Đào Thị Mãi (36 tuổi, quê TP Cần Thơ) đã rủ Huỳnh Tuấn Kiệt (30 tuổi), Trần Quốc Bảo (22 tuổi, cùng quê Cà Mau) và Huỳnh Văn Vũ (27 tuổi, quê Đồng Tháp) đi tìm chị T.T.M.H. (27 tuổi, quê Đồng Tháp) để đòi tiền.

Công an tạm giữ nhóm đối tượng dùng dao uy hiếp người vay tiền. Ảnh: Công an phường Tây Nam

Khoảng 20 giờ ngày 13-6, khi chị H. tan ca và rời công ty tại Khu Công nghiệp quốc tế Protrade, thuộc ấp Dòng Sỏi, phường Tây Nam, nhóm của Mãi đã chặn đường.

Tại đây, các đối tượng liên tục đe dọa, gây áp lực buộc chị H. giao tài sản. Trong lúc giằng co, một người dùng dao bấm uy hiếp, những người còn lại cùng khống chế nạn nhân rồi chiếm đoạt xe máy của chị H. trước khi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Nam phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét và mời những người liên quan lên làm việc.

Qua thu thập chứng cứ và lấy lời khai, cơ quan điều tra xác định hành vi của 4 nghi phạm có dấu hiệu cấu thành tội "Cướp tài sản" nên tiến hành tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.