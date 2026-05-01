Xử phạt hơn 3.000 'ma men', 61 người thương vong vì TNGT trong ngày 1/5

Trong ngày nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5, toàn quốc đã xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông, khiến 24 người chết và 37 người bị thương. Phần lớn các vụ tai nạn này tập trung ở đường bộ với 47 vụ. Đường sắt ghi nhận 1 vụ làm chết 1 người, còn đường thủy thì không xảy ra tai nạn nào trong ngày hôm nay.

Về công tác xử lý vi phạm, lực lượng Cảnh sát giao thông tại các địa phương đã làm việc với cường độ cao khi lập biên bản hơn 12.300 trường hợp. Các tổ công tác đã tạm giữ tổng cộng hơn 3.500 xe các loại, tước 415 bằng lái và trừ điểm trên giấy phép lái xe của gần 2.000 tài xế.

Đáng chú ý, vi phạm về nồng độ cồn chiếm số lượng rất lớn với hơn 3.100 trường hợp bị xử phạt, tiếp sau đó là lỗi chạy quá tốc độ với hơn 2.900 trường hợp...

Ngoài các lỗi phổ biến trên, cảnh sát còn phát hiện và xử lý nhiều hành vi gây nguy hiểm khác như chở hàng quá tải, quá khổ, và 3 trường hợp tài xế có sử dụng ma túy. Các lỗi như chở quá số người quy định, đón trả khách sai chỗ hay vừa lái xe vừa dùng điện thoại cũng bị xử lý nghiêm. Lực lượng chức năng cũng lưu ý các trường hợp vi phạm về thiết bị giám sát hành trình và hình ảnh lái xe để đảm bảo đúng quy định vận tải.

Trên các tuyến đường cao tốc, các đội tuần tra của Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm soát chặt chẽ và gửi thông báo vi phạm đến gần 380 trường hợp qua hệ thống camera. Cùng với đó, tình hình trật tự trên đường thủy và đường sắt cũng được siết chặt với gần 300 trường hợp vi phạm bị lập biên bản. Nhìn chung, trong ngày lễ 1/5, lực lượng chức năng đã tập trung tối đa quân số để xử lý các nhóm hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.