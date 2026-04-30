Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra vụ lừa đảo hơn 15 tỷ đồng của người Việt chỉ trong 18 ngày

Ngày 30/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen Công an tỉnh Điện Biên về thành tích phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng Lào triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung thư khen, lực lượng chức năng đã bắt 59 nghi phạm, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính cùng khoảng 200 thiết bị điện tử và nhiều tang vật liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, sau khi thay đổi địa điểm hoạt động, trong 18 ngày, nhóm này đã lừa hơn 800 nạn nhân, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự mưu trí và hiệu quả phối hợp giữa công an địa phương với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng nước ngoài.

Ảnh: Công an Điện Biên.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long đề nghị Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm các nghi phạm theo quy định pháp luật.

Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua trinh sát trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên phát hiện nhiều cuộc gọi bất thường lặp lại với tần suất dày, theo kịch bản “đơn hàng tiêm chủng”, yêu cầu nạn nhân chuyển khoản số tiền nhỏ 3.000-5.000 đồng.

Nhà chức trách xác định các nghi phạm nắm giữ lượng lớn dữ liệu cá nhân, gồm họ tên, địa chỉ, thông tin trẻ nhỏ, để tạo dựng niềm tin. Đường dây không hoạt động riêng lẻ mà tổ chức theo mô hình phân tầng, do người nước ngoài điều hành.

Theo đó, tầng tiếp cận (tổ A, B) gọi điện giả danh, dẫn dụ bằng các giao dịch nhỏ. Tầng chuyển tiếp tiếp tục dựng kịch bản “chuyển nhầm đăng ký dịch vụ/shipper”, đe dọa bị trừ tiền định kỳ nhằm gây áp lực. Tầng khai thác (tổ C) trực tiếp thao túng, dụ nạn nhân chuyển tiền nhiều lần đến khi cạn kiệt.

Ban chuyên án xác định “đại bản doanh” đặt tại tỉnh Bò Kẹo (Lào), từ đó phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an địa phương lập kế hoạch triệt phá.

Khoảng 18h30 ngày 10/4, các mũi trinh sát đồng loạt đột kích, khống chế toàn bộ nghi phạm, vô hiệu hóa hệ thống khi đang vận hành, chưa kịp xóa dấu vết hay tẩu tán dữ liệu.

Sau đó, 55 người Việt cùng tang vật được đưa về nước qua cửa khẩu Tây Trang để phục vụ điều tra.