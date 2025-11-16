Người đàn ông mang thương tích đến Công an phường ở TPHCM trình báo

Ngày 16-11, Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Văn Gai (37 tuổi), Huỳnh Văn Lộc (37 tuổi), Đậu Hoàng Huy (20 tuổi) và Nguyễn Trúc Phương Nhàn (26 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Văn Gai, Huỳnh Văn Lộc, Đậu Hoàng Huy và Nguyễn Trúc Phương Nhàn tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khuya 6-11, ông Bùi Việt Phương (43 tuổi; sống lang thang) đến Công an phường Bình Lợi Trung với cơ thể nhiều thương tích. Ông Phương cho biết vừa bị đánh và cướp tài sản gồm 1 xe máy và ví tiền có 1 triệu đồng tại khu vực gầm cầu Bình Lợi.

Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc truy xét. Đến trưa 8-11, tổ công tác đã bắt giữ Nguyễn Văn Gai, Huỳnh Văn Lộc, Đậu Hoàng Huy và Nguyễn Trúc Phương Nhàn tại phường Chợ Lớn, TPHCM.

Tại cơ quan công an, cả 4 thừa nhận hành vi phạm tội. Tổ công tác thu giữ xe máy bị mất cắp cùng 1 túi ni-long chứa ma túy Methamphetamine.