Cuộc đấu trí nghẹt thở với kẻ nghiện ma túy, bắt cóc con tin

Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện KSND tỉnh trực tiếp làm việc, ghi lời khai Phan Văn Tuấn

Vị khách bất thường

Việt Nam nổi tiếng là quốc gia an toàn nên cụm từ “bắt cóc con tin” xuất hiện nhiều nhất có lẽ là tại các buổi diễn tập… thực binh của lực lượng công an. Tuy nhiên, điều không mong đợi ấy đã đến với gia đình ông T.Đ.Đ ở thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Như bao ngày, cửa hàng bánh mì của nhà ông mở cửa từ mờ sáng để bắt đầu kinh doanh. Khoảng 2h ngày 27-3, một người đàn ông trạc 40 tuổi đi xe máy ghé vào cửa hàng xin ngồi nhờ. Do đang bận làm hàng và cũng quen với việc khách lạ đến bất ngờ nên ông Đ vẫn tiếp tục làm việc. Thế rồi người đàn ông nọ bất ngờ lẻn vào trong nhà, khóa trái cửa và lên đến tầng 2 đã túm lấy bé T (cháu nội ông Đ) rồi rút 2 con dao kề vào cổ cháu nhỏ. Nghe tiếng cháu T khóc, vợ chồng ông Đ hoảng hốt chạy lên van xin đối tượng thả cháu ra nhưng không có kết quả. Lúc này cả gia đình không biết làm gì ngoài gọi điện báo cơ quan công an.

Ít phút sau, Công an tỉnh Bắc Ninh gồm nhiều lực lượng tinh nhuệ như Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... với đầy đủ trang bị đã đến hiện trường. Trước tình huống phức tạp, nguy hiểm khi “con tin” là một bé gái 9 tuổi, Đại tá Bùi Duy Hưng - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ giải cứu cháu bé, bắt giữ đối tượng. Trời gần sáng, mọi người dần nhìn rõ hơn hiện trường xảy ra vụ việc. Lúc này, cháu T đang kêu khóc rất lớn ở tầng 2, còn đối tượng vẫn lăm lăm 2 con dao. Xác minh nhanh, cơ quan công an nắm được đối tượng là Phan Văn Tuấn (SN 1983, trú ở xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Tuấn nghiện ma túy và hiện đang có những hành vi không bình thường. Không ai có thể nghĩ những hình ảnh tưởng chỉ có trên phim lại xảy ra ngay giữa đời thường như vậy.

Cháu T trong vòng tay người thân

Những giây phút ngẹt thở

Thượng tá Phạm Văn Ngư - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kể lại, xác định tình huống nguy hiểm, đối tượng lại có biểu hiện không bình thường về hành vi, nếu tập trung trấn áp có thể đối tượng sẽ bị kích động, làm hại cháu bé nên Đại tá Bùi Duy Hưng đã yêu cầu tìm mọi cách thuyết phục Tuấn và tính toán phương án, cơ hội giải cứu cháu bé an toàn. “Chúng tôi vừa thuyết phục, vừa triển khai lực lượng áp sát tầng 2 của ngôi nhà từ nhiều hướng, đồng thời nói chuyện để đối tượng bình tĩnh, thả cháu bé ra. Tuy nhiên, do Tuấn có sử dụng ma túy nên rất manh động, khó thuyết phục. Gã lôi cháu bé từ trong phòng ra ngoài hành lang, rồi lại lôi vào trong nhiều lần, không chịu hợp tác với cơ quan công an. Đối tượng còn kéo cháu bé vượt qua lan can, ra mái tôn, khống chế cháu trên mái nhà khiến người dân chứng kiến lo lắng hơn, áp lực giải cứu cháu tăng lên gấp bội” - Thượng tá Phạm Văn Ngư kể.

Lãnh đạo công an tỉnh chỉ huy tại hiện trường nhìn nhận, việc bắt giữ đối tượng thì đơn giản bởi không bắt lúc này có thể bắt lúc khác, nhưng đảm bảo an toàn cho cháu bé mới là điều quan trọng nhất vì Tuấn có biểu hiện “ngáo đá”, mất kiểm soát. Cùng với việc bố trí cán bộ áp sát để tìm cơ hội giải cứu, Công an tỉnh Bắc Ninh đã đặt ra phương án để đối tượng đưa cháu xuống nhằm đảm bảo an toàn cho cháu. Trong suốt thời gian khống chế cháu bé, Tuấn hầu như không tỉnh táo, nói năng không rõ ràng, mạch lạc, chỉ có hành động kề dao vào cổ nạn nhân thì chính xác tuyệt đối, khiến việc giải cứu cháu vô cùng khó khăn. Giây phút thót tim nhất chính là khi cháu T thoát ra khỏi tay Tuấn và bỏ chạy trên mái tôn. Tuy nhiên, cháu chỉ chạy được khoảng 5 - 6m đã bị Tuấn đuổi theo bắt được. Giây phút ấy không chỉ người thân của cháu mà các lực lượng tham gia giải cứu đều khẩn cầu mong cháu bình an. Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã tính toán nhiều phương án để giải cứu cháu bé như trấn áp, sử dụng hơi cay... nhưng mọi phương án đều có thể gây nguy hiểm cho nạn nhân. Vì vậy, trong suốt thời gian thuyết phục, Công an tỉnh Bắc Ninh luôn đồng ý với bất cứ yêu cầu nào của Tuấn để làm dịu sự kích động của đối tượng. Dù được đáp ứng yêu cầu về việc cho 1 chiếc xe máy đổ đầy xăng và tiền để chạy trốn, nhưng Tuấn vẫn “chần chừ” suốt 4 tiếng đồng hồ mới đồng ý đưa cháu bé xuống tầng 1 để chuẩn bị cho cuộc hành trình mới.

Hình ảnh Phan Văn Tuấn khống chế bé gái trên tầng 2 ngôi nhà

Đoạn kết của kẻ “ngáo đá”

Đúng như tính toán của lực lượng phá án, sau khi được đáp ứng mọi yêu cầu, nhận thấy không có gì nguy hiểm, Tuấn dần dần bình tâm và đưa cháu T xuống để nhận xe. Trong clip được ghi lại từ camera an ninh của nhà dân, có thể nhận thấy sự kiên trì của các chiến sĩ “tổ thương thuyết”. Các anh luôn ở gần chiếc xe, ra dấu cho đối tượng nhận xe, liên tục tác động tâm lý đối tượng, nhưng nếu thấy Tuấn “nổi khùng” lập tức quay mặt đi hướng khác để đối tượng lấy lại bình tĩnh. Và khi đối tượng bỏ con dao khỏi cổ và cháu T, lập tức một nhóm chiến sĩ đã lao vào khống chế Tuấn, nhóm khác ôm cháu bé thoát ra xa. Đến lúc đó, bà nội bé T đã òa khóc chạy tới ôm đứa cháu bé bỏng và cùng các cán bộ công an đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Được biết, ngoài một số vết xước nhỏ, cháu T đã an toàn tuyệt đối.

Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thành công của cuộc giải cứu cháu bé, ngoài sự tinh thông nghiệp vụ, tính toán chặt chẽ đường đi nước bước và phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng của công an tỉnh còn có sự dũng cảm của cháu T. Điều này cũng khiến đối tượng không mất bình tĩnh, không kích động. Với sự động viên của lực lượng công an, sau thời gian khóc lóc ban đầu, cháu T đã bình tĩnh lại, im lặng quan sát và làm theo các yêu cầu của Tuấn. Biểu dương sự dũng cảm của cháu T, ngay sau khi giải cứu cháu thành công, Công an tỉnh Bắc Ninh và chính quyền thị trấn Quế Võ đã tặng thưởng, trao quà động viên khen ngợi cháu đã góp phần giúp cuộc giải cứu thành công.

Chưa bao giờ người dân ở thị xã Quế Võ lại chứng kiến pha giải cứu thót tim như vậy suốt 4 giờ. Cái kết có hậu khi tận mắt chứng kiến các cán bộ công an khống chế đối tượng, cứu nạn nhân an toàn khiến người dân thở phào nhẹ nhõm, cảm phục sự lực lượng công an.