Công an TPHCM bắt người đứng sau hàng loạt công ty "bí ẩn"

Ngày 14-4, Công an TPHCM cho biết vừa bắt Lê Thị Thùy Trang (SN 1977) cùng 6 đồng phạm khác về tội "Gây ô nhiễm môi trường".

Lê Thị Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, sử dụng nhiều pháp nhân để ký hợp đồng xử lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Các chất thải này bao gồm: bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải, xỉ than, bột đá… từ các chủ nguồn thải trong lĩnh vực sản xuất giấy, dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất đá granite, chế biến thủy sản, nước giải khát…

Điều hành hàng loạt công ty

Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, các pháp nhân do Trang là người đứng sau chỉ đạo, điều hành, vận chuyển chất thải sau khi tiếp nhận từ các chủ nguồn thải nhưng không chuyển giao hết cho đơn vị chức năng hoặc xử lý theo quy định mà chôn, lấp, đổ, thải... hàng chục nghìn tấn chất thải trái pháp luật.

Cơ quan điều tra nhận định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, xảy ra tại nhiều nơi, cần nhanh chóng, khẩn trương đấu tranh làm rõ.

Lê Thị Thùy Trang (áo xanh, giữa) cùng đồng phạm tại Công an TPHCM

Cuối tháng 3-2026, Cục Cảnh sát môi trường phối hợp các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM huy động gần 100 trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, chia thành nhiều tổ công tác, tiến hành khám xét khẩn cấp, lập biên bản ghi nhận hiện trường tại 6 địa điểm trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Tháp.

Kết quả thu giữ tiền mặt hơn 50.000 USD, gần 2 tỉ đồng, hàng chục cuốn sổ đỏ, 12 CPU máy tính phục vụ hoạt động của các công ty và hàng trăm thùng carton chứa nhiều đồ vật, tài liệu là hồ sơ pháp nhân, hợp đồng, phiếu thu chi, sổ sách, chứng từ kế toán...

Quá trình mở rộng điều tra, đến nay xác định các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm với tổng khối lượng hơn 20.160 tấn chất thải rắn ra môi trường.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tham gia vào hoạt động thu, xử lý chất thải của các công ty do Lê Thị Thùy Trang điều hành.

Hoạt động tinh vi

Từ năm 2024 đến nay, dưới sự chỉ đạo của Trang, các lái xe sử dụng xe tải đến các chủ nguồn thải hoạt động trong lĩnh vực dệt nhuộm, thuộc da, sản xuất giấy, thủy sản, đá granite… trên địa bàn TPHCM và các tỉnh để nhận thu gom, xử lý chất thải rắn thông thường là bùn thải, xỉ than, bột đá…

Nhóm người trong các công ty do Trang điều hành lấy chất thải trực tiếp từ nguồn thải, theo quy định phải xử lý nhưng thực tế không xử lý mà trực tiếp vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng).

Hoặc sau khi lấy chất thải từ nguồn thải, sẽ có "động tác giả" để qua mắt Cơ quan chức năng bằng cách chở chất thải về Công ty Đất Xanh Miền Nam (tên cũ là Công ty Nam Thái Dương – có chức năng xử lý chất thải).

Công an TPHCM cùng lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt sai phạm

Theo quy trình xử lý chất thải là 45 ngày, nhưng thực tế không qua xử lý hoặc chỉ xử lý nhưng chưa đạt chuẩn, phối trộn rồi vận chuyển đi đến các điểm đổ thải (chôn, san lấp mặt bằng). Để hợp thức hóa chứng từ, cân đối kế toán, Trang đã liên hệ mua hóa đơn với chi phí 3,2 - 6%/giá trị hàng hóa trước thuế.

Công an TPHCM xác định Trang là người chủ mưu, cầm đầu, thành lập và điều hành hoạt động của các công ty nhưng không đứng tên mà thuê, chỉ đạo nhân viên đứng tên người đại diện pháp luật.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trang đã sử dụng lớp vỏ bọc là các công ty được cấp Giấy phép về môi trường, có chức năng xử lý chất thải, đã ký nhiều hợp đồng xử lý chất thải với giá "siêu rẻ", kết hợp với các công ty thu gom, vận chuyển chất thải, tạo thành một mô hình khép kín trong "hệ sinh thái".

Chất thải sau khi thu gom từ chủ nguồn thải sẽ được đổ trực tiếp ra môi trường hoặc làm "động tác giả" vận chuyển về công ty có chức năng xử lý. Thực tế không xử lý mà đem đi đổ thải trực tiếp ra môi trường hoặc bán cho các khách hàng có yêu cầu bón cây, san lấp mặt bằng nhằm thu lợi bất chính.

Quy trình hoạt động kinh doanh do Trang điều hành như sau: Trang tìm kiếm nguồn khách hàng, thỏa thuận giá cả, khi thống nhất các bên Trang chuyển thông tin khách hàng, giá, hàng hóa cần vận chuyển xử lý đến kế toán.

Nhận được thông tin từ Trang, kế toán soạn hợp đồng nguyên tắc. Sau khi ký kết hợp đồng, người của công ty sẽ liên hệ với các khách hàng rồi sắp xếp lịch trình cho các tài xế đến nhận chất thải để vận chuyển đến các công ty xử lý chất thải.

Tuy nhiên, để kiếm thêm lợi nhuận, tăng tối đa nguồn lợi bất chính, Trang đã chỉ đạo điều hành xe để tài xế lấy xe vận chuyển chất thải từ các công ty có ký kết hợp đồng xử lý chất thải với một số công ty.

Vụ án trên là lời cảnh tỉnh cho những tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận, vì lòng tham mà bất chấp pháp luật, bất chấp hậu quả do hành vi của mình gây ra tác động tiêu cực đối với môi trường sống.

Qua đây, Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an và Công an TPHCM khuyến cáo các doanh nghiệp là chủ nguồn thải cần cân nhắc, lựa chọn các đơn vị xử lý chất thải có uy tín, đảm bảo về Giấy phép và pháp lý. Đồng thời, khuyến cáo mọi tổ chức, cá nhân, các hành vi đổ thải, san lấp trái phép đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật.