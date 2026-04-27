Nam shipper dựng hiện trường giả bị cướp để chiếm đoạt tiền hàng

Ngày 27/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết, đã điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên dựng hiện trường giả bị cướp nhằm chiếm đoạt tiền hàng để trả nợ.

Trước đó, ngày 26/4, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Vinh Thái (SN 1970, ngụ xã Phú Giáo) về việc con trai là Nguyễn Minh Cảnh (SN 2002) bị một nhóm đối tượng cướp tài sản trên tuyến đường nông thôn thuộc ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo.

Nguyễn Minh Cảnh dựng hiện trường giả để chiếm đoạt tiền hàng. Ảnh: CACC.

Theo trình báo ban đầu, Cảnh là nhân viên giao hàng của J&T Express. Khoảng 17h30 cùng ngày, Cảnh điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen đi giao hang cho khách. Khi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc tổ 5, ấp Đồng Sen, xã Phú Giáo, Cảnh bị hai nam thanh niên khoảng 30 tuổi đi xe máy áp sát, đạp ngã xe rồi cướp khoảng 6–7 triệu đồng cùng một điện thoại di động giá khoảng 2 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Giáo phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh thông tin ban đầu. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng xác định nội dung trình báo của Cảnh là không đúng sự thật.

Tại cơ quan công an, Cảnh khai nhận do đang nợ nần nên đã dựng chuyện bị cướp nhằm chiếm đoạt số tiền hàng của công ty để trả nợ cá nhân.

Công an xã Phú Giáo đã lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.