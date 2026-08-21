Điều tra sự cố máy bay Vietnam Airlines từ Đức đi Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 8452/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đối với việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông hàng không dân dụng.

Cụ thể, ngày 17/8/2026, Bộ Xây dựng có văn bản số 80/BXD-VT&ATGT báo cáo sự cố chuyến bay VN34 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam xảy ra ngày 15/8/2026 tại Cảng hàng không quốc tế Munich.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức trong quá trình điều tra và đánh giá các vấn đề liên quan đến sự cố.

Hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: VNA

Cùng đó, thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước, quy định quốc tế có liên quan về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến và kết quả điều tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp xử lý.

Đồng thời, chỉ đạo rà soát toàn diện quy trình khai thác, công tác bảo dưỡng, kiểm tra kỹ thuật tàu bay, huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ của tổ bay; thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động khai thác, trường hợp phát hiện vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn khai thác, phải có biện pháp xử lý ngay, không để xảy ra sự cố tương tự.

Bên cạnh đó, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ đầy đủ đối với hành khách bị ảnh hưởng; chủ động cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời cho các phương tiện thông tin đại chúng, tránh gây hoang mang dư luận.

Bộ Công an theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc trao đổi, xác minh thông tin cần thiết phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không và xử lý sự cố theo quy định.

Trước đó, để bảo đảm tuyệt đối an toàn hàng không và không để xảy ra các sự cố tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), Vietnam Airlines khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam thiết lập ngay kênh liên lạc chính thức và phối hợp với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các cơ quan khác có liên quan, nắm bắt thông tin và tham gia vào công tác điều tra theo quy định.

Cùng đó, tăng cường giám sát an toàn đối với các hoạt động huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay đối với các hãng hàng không Việt Nam; Cung cấp các thông tin khách quan, đầy đủ, kịp thời, tránh các tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận; Báo cáo kịp thời kết quả điều tra của Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức và các biện pháp khắc phục phòng ngừa sự cố nêu trên.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Vietnam Airlines phối hợp chặt chẽ với Nhà chức trách điều tra sự cố, tai nạn tàu bay Cộng hòa Liên bang Đức, nhà sản xuất tàu bay, động cơ tàu bay để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân sự cố;

Bên cạnh đó, tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình huấn luyện nhân viên hàng không, khai thác, bảo dưỡng tàu bay; Thực hiện nghiêm các nghĩa vụ của người vận chuyển đối với hành khách bị ảnh hưởng.