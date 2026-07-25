Mang dao đi giải quyết mâu thuẫn, bị đánh phải nhập viện

Theo kết quả điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa Nguyễn Trung Kiên (SN 2001) và Lưu Anh Quốc vào ngày 6/4/2022 khi bạn gái của Quốc nói xấu Kiên tại một quán cà phê.

Thời điểm đó, hai bên chuẩn bị đánh nhau nhưng được người dân can ngăn.

Đến ngày 7/4/2022, khi Quốc đang ngồi uống nước cùng Nguyễn Thanh Thiện (SN 1991), Nguyễn Thanh Phát (Bờm) và Võ Hồng Cang (SN 2001) tại quán cà phê Khánh Băng, thuộc khóm Vĩnh Thuận, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thì Kiên mang theo hai cây dao đến để giải quyết mâu thuẫn.

Lưu Anh Quốc bị khởi tố. Ảnh: Công an An Giang.

Tại đây, Kiên ném một cây dao lên bàn, thách Quốc đâm nhau. Thấy vậy, Cang giật lấy cây dao và xô Kiên ra. Tuy nhiên, Kiên tiếp tục rút cây dao còn lại kề vào cổ và túm áo xô ngã Quốc.

Lúc này, Trần Thanh Tâm (SN 1982) dùng ghế nhựa đánh trúng tay cầm dao của Kiên làm rơi hung khí.

Cùng lúc, Quốc dùng ly thủy tinh đánh vào vùng mặt Kiên, gây thương tích rách da má trái và đứt mặt ngoài mu bàn tay trái.

Sau khi được mọi người can ngăn, Kiên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Châu Phú điều trị, đến ngày 15/4/2022 xuất viện và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.