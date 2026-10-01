Mang dao kiếm đi tìm đối thủ trên TikTok, nhóm thanh niên chém nhầm người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 10 bị can để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”, liên quan vụ việc xảy ra tại một quán bia trên Quốc lộ 70, xã Phong Hải.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok giữa Nguyễn Tiến Tuân (SN 2009) và Đỗ Đức Anh (SN 2008), cùng trú tại xã Phong Hải.

Nhóm người liên quan vụ việc xảy ra tại một quán bia trên Quốc lộ 70, xã Phong Hải. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Khoảng 20h ngày 12/8, Tuân cùng một nhóm người tập trung, chuẩn bị phương tiện và hung khí để đi tìm nhóm của Đức Anh. Nhóm này mang theo kiếm, dao, tuýp sắt và nhiều vỏ chai bia. Một số người còn lấy xăng từ xe máy, đổ vào chai bia rồi dùng vải nút lại để mang theo.

Sau đó, nhóm của Tuân đi nhiều xe máy theo Quốc lộ 70 đến khu vực quán bia Ngọc Trang, tại Km26, xã Phong Hải.

Khoảng 23h cùng ngày, khi đến gần quán, nhóm này nhìn thấy một bàn có 4 nam thanh niên đang uống bia và cho rằng đây là nhóm của Đỗ Đức Anh. Nhóm của Tuân sau đó lao vào dùng hung khí tấn công anh Bàn Nguyên Vũ (SN 2008, trú thôn Khởi Khe, xã Phong Hải), khiến anh Vũ bị thương và phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phong Hải phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khám nghiệm hiện trường, xác minh những người liên quan và điều tra vụ việc.

Quá trình điều tra, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai xác định thanh kiếm và con dao được sử dụng trong vụ việc thuộc trường hợp “vũ khí quân dụng”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 30/9, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội danh trên. Trong đó, Bùi Ngọc Minh (SN 2008, trú tại tổ dân phố 43 Bản Phiệt, phường Lào Cai) và Lý Văn Đáp (SN 2004, trú tại thôn Bản Qua, xã Xuân Hòa) bị bắt tạm giam.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.