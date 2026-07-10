Hai nhóm phụ nữ ẩu đả, gây náo loạn vì mâu thuẫn trên TikTok

Công an phường Thuận Giao (TPHCM) cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ hai nhóm phụ nữ hẹn đánh nhau trước cổng một công ty trên địa bàn. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn khi tương tác trên mạng xã hội TikTok.

Công an điều tra vụ đánh nhau trước cổng công ty xuất phát từ mâu thuẫn trên TikTok. ﻿Ảnh: Công an phường Thuận Giao

Theo cơ quan công an, khoảng 12 giờ ngày 6/7, hai nhóm phụ nữ xảy ra cãi vã trên TikTok. Trong quá trình tranh cãi, các bên liên tục nhắn tin xúc phạm, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, một nhóm đã tập trung trước cổng Công ty Hài Mỹ, tại khu phố Bình Phú, phường Thuận Giao để chờ đối phương. Khi gặp nhau, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại rồi lao vào xô xát, đánh nhau ngay trước cổng công ty.

Vụ việc khiến tình hình an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời gây mất trật tự trong thời điểm công nhân ra vào làm việc.

Đến ngày 8/7, đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm phụ nữ đánh nhau được đăng tải trên mạng xã hội, nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều lượt xem, bình luận.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Thuận Giao đã khẩn trương xác minh, triệu tập những người liên quan để làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tham gia đánh nhau.

Hiện Công an phường Thuận Giao đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra và xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, vụ việc cho thấy những hệ lụy từ việc sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát. Chỉ vì những mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng và sự thiếu kiềm chế, các bên đã biến tranh cãi thành hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động của doanh nghiệp.

Công an phường Thuận Giao khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh trên mạng xã hội, không sử dụng lời lẽ xúc phạm, kích động hoặc thách thức người khác. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh giải quyết bằng đối thoại hoặc thông qua cơ quan chức năng, tuyệt đối không tụ tập, hẹn gặp để giải quyết bằng bạo lực.