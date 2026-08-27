Mâu thuẫn trên Facebook, nam thanh niên mang kiếm chém người thương tích 52%

Huỳnh Thái H. tại cơ quan công an. Ảnh: CAKH.

Ngày 26/8, Công an xã Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa) thông tin, đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thái H. (23 tuổi, ở thôn Lạc Nghiệp 1) để điều tra về các tội cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại Điều 134 và Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn với một người trên mạng xã hội Facebook, sau khi uống rượu, Huỳnh Thái H. cùng N.X.D. (18 tuổi, ở thôn Lạc Nghiệp 2) mang theo một cây kiếm đi tìm người để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến nhà N.Q.T. (22 tuổi, ở thôn Lạc Sơn 3), cho rằng T. là người sử dụng tài khoản Facebook đã gây mâu thuẫn với mình, H. dùng kiếm chém T. gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 52%.

Quá trình điều tra, Huỳnh Thái H. và N.X.D. đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối với N.X.D., cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan công an, hành vi trên thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.