Bắt nghi can sát hại cô gái rồi ném xác xuống kênh

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang lấy lời khai nghi can sát hại cô gái rồi phi tang dưới kênh nước thuộc địa bàn xã Bình Hiệp.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể cô gái không nguyên vẹn dưới kênh.

Trước đó vào trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể cô gái khoảng 30 tuổi trong tình trạng không nguyên vẹn, phân hủy nặng dưới kênh nước chảy qua địa bàn xã Bình Hiệp nên báo với Công an.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xác định đây là vụ án mạng, xác định được danh tính nghi can gây án và chỉ trong thời gian ngắn đã khống chế, bắt giữ nghi can, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Bước đầu, nghi can khai nhận sát hại nạn nhân tại khu vực cách nơi phi tang xác khoảng 70km. Do đang trong quá trình điều tra nên thông tin về vụ việc và nghi can chưa được Cơ quan Cảnh sát điều tra công bố.