Liên tiếp phát hiện 'cò mồi' tại sân bay Nội Bài, môi giới hành khách để hưởng tiền chênh lệch

Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài liên tiếp phát hiện, xử lý các trường hợp có hành vi 'cò mồi', môi giới hành khách trái quy định tại khu vực nhà ga, trong đó một trường hợp bị xử phạt 15,5 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 10h30 ngày 5/8/2026, tại Nhà ga T1, Tổ công tác Công an cửa khẩu phát hiện Đoàn V.B. (SN 1983, trú tại Hồng Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi 'cò mồi', môi giới một hành khách đi Vĩnh Phúc để hưởng 80.000 đồng tiền chênh lệch.

Căn cứ các quy định của pháp luật, ngày 5/8, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đoàn V.B. số tiền 5 triệu đồng theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo các cá nhân không thực hiện hành vi 'cò mồi', chèo kéo, môi giới hành khách trái quy định dưới bất kỳ hình thức nào. Các hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý theo quy định, góp phần bảo đảm môi trường hàng không an toàn, văn minh, thân thiện.

Hai trường hợp “cò mồi” tại sân bay Nội Bài bị xử lý, trong đó một người bị phạt tổng cộng 15,5 triệu đồng. (Ảnh Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài)

Trước đó, khoảng 21h ngày 26/7/2026, tại khu vực sảnh công cộng tầng 1, Nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, Tổ công tác Công an cửa khẩu phát hiện Phù Văn H. (SN 1996, trú tại xã Nội Bài) có hành vi 'cò mồi, môi giới' trái phép cho một nữ hành khách vừa nhập cảnh để đi ô tô.

Tại cơ quan Công an, Phù Văn H. khai nhận đã thỏa thuận với nữ hành khách đưa người này về nơi ở với giá 400.000 đồng. Tuy nhiên, H. không trực tiếp chở khách mà chuyển lại cho một lái xe ô tô công nghệ với giá 250.000 đồng, hưởng 150.000 đồng tiền chênh lệch.

Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài, hành vi “cò mồi, môi giới” trái phép không chỉ ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước tại cảng hàng không, sân bay mà còn tác động đến quyền, lợi ích của hành khách và hình ảnh văn minh, an ninh, an toàn tại cảng hàng không quốc tế.

Đáng chú ý, trong cùng ngày 26/7, Phù Văn H. còn điều khiển xe mô tô dừng, đỗ sai quy định trong khuôn viên Cảng HKQT Nội Bài.

Khi phương tiện bị tổ công tác khóa để xử lý, H. đã lợi dụng lúc lực lượng chức năng di chuyển đến vị trí khác để tuần tra, kiểm soát và cố ý cắt phá khóa.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài xác định đây là hành vi gây cản trở hoạt động kiểm soát, bảo đảm an ninh hàng không của lực lượng chức năng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 4/8/2026, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phù Văn H. về 3 hành vi vi phạm nêu trên, với tổng số tiền 15,5 triệu đồng.

Đến nay, Phù Văn H. đã chấp hành, nộp đủ số tiền bị xử phạt, khắc phục hậu quả và cam kết không tái phạm.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi 'cò mồi', chèo kéo, môi giới hành khách trái quy định, cũng như những hành vi gây ảnh hưởng đến trật tự, an ninh, an toàn tại khu vực cảng hàng không, sân bay.