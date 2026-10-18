Bắt giữ khẩn cấp 2 lái xe đầu kéo ẩu đả trên Quốc lộ 51

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Hữu Long, sinh năm 1987; thường trú ấp Phương Quới C, xã Phương Bình, TP. Cần Thơ; nghề nghiệp: lái xe và Hồ Văn Hòa, sinh năm 1982; thường trú ở Tổ 3, Khu 4, ấp 8, xã An Phước, TP. Đồng Nai; quê quán: Nghệ An; nghề nghiệp: lái xe.

Hai tài xế ẩu đả trên QL51 tại cơ quan Công an phường Phú Mỹ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h5 phút ngày 16/10, Hòa điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 60H-405.97 (kéo theo rơ-moóc biển số 60RM-039.01) lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51 theo hướng từ TP. Đồng Nai về phường Bà Rịa, TP.HCM.

Trong quá trình di chuyển, phương tiện do Hòa điều khiển đã xảy ra va quẹt với xe đầu kéo biển kiểm soát 51C-242.88 (kéo theo rơ-moóc biển số 51R-269.42) do Long điều khiển chạy cùng chiều.

Khi đến khu vực ngã tư giao nhau với đường N2-2 (hướng vào KCN Mỹ Xuân A2 và KCN Mỹ Xuân B1 thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ), Long đã điều khiển xe vượt lên, cắt ngang và ép dừng phương tiện của Hòa.

Các đối tượng thực hiện lại hành vi tại hiện trường

Ngay sau đó, Long xuống xe, mang theo một đoạn ống tuýp kim loại tròn dài khoảng 50 cm, đứng giữa Quốc lộ 51 chửi bới, thách thức và yêu cầu Hòa xuống xe giải quyết. Khi Hòa vừa bước xuống xe, Long lập tức dùng ống tuýp xông vào đánh 2 cái vào vùng đầu của Hòa. Hai bên tiếp tục giằng co ẩu đả trên đường.

Bị tấn công, Hòa nhặt một viên gạch lát vỉa hè bị bể ném trúng người Long. Thấy vậy, Long bỏ chạy thì Hòa nhặt thêm 2 cục gạch tiếp tục rượt đuổi, ném theo đối phương khoảng 50 mét, gây náo loạn cả khu vực và khiến giao thông trên Quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ.

Vụ việc chỉ dừng lại khi nghe tiếng người dân tri hô lực lượng Công an đang đến hiện trường. Hậu quả của vụ ẩu đả khiến Hòa bị thương tích ở vùng đầu và nhiều vết thương trên cơ thể, còn Long bị xây xát nhẹ.

Vụ việc khiến giao thông trên QL51 ùn ứ

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an phường Phú Mỹ và Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh và đưa các đối tượng cùng những người liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ 3 ngày đối với Nguyễn Hữu Long và Hồ Văn Hòa, đồng thời chuyển các đối tượng về Phân trại tạm giam Ngãi Giao (Trại tạm giam số 1, Công an TP.HCM) để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.