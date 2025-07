Lật bài ngửa với những kẻ “bắt cóc online”

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm thông tin, đơn vị vừa giải cứu nam thanh niên 18 tuổi, bị các đối tượng giả danh công an thao túng tâm lý yêu cầu ra “nơi yên tĩnh” để làm việc, đồng thời nhắn tin cho bố mẹ thông báo “bắt cóc”, đòi 250 triệu đồng tiền chuộc.

Trưa 27-7, khi 2 cán bộ Công an phường Từ Liêm có mặt tại nhà nghỉ trên địa bàn, anh P.N.D vẫn không tin đối diện với mình là cán bộ công an thật. Chiếc điện thoại của D vẫn hiện màn hình ứng dụng Zoom. D khá bình tĩnh trả lời câu hỏi của cán bộ Công an phường Từ Liêm. D chia sẻ lý do mình có mặt tại đây là do “cán bộ Công an trong ứng dụng Zoom yêu cầu tìm một nơi yên tĩnh để làm việc… ghi lời khai vào hồ sơ”.

Ông P.V.T đến Công an phường Từ Liêm trình báo sự việc con bị bắt cóc

Tại cơ quan công an, D trình bày, sáng 26-7, anh nhận được một cuộc gọi điện thoại của một người tự xưng là công an, thông báo anh có liên quan đến một người có hành vi rửa tiền ở TP. HCM. Để chứng minh mình không liên quan, anh D phải đến cơ quan công an ở Hà Nội hoặc TP. HCM để trình bày sự việc.

Khi anh D nói bản thân mình không có điều kiện đến những nơi như vậy, “cán bộ Công an” nói anh có thể làm việc thông qua ứng dụng Zoom. Theo lời D, khi đăng nhập vào ứng dụng Zoom do đối tượng gửi, anh thấy nhiều người mặc quần áo công an đi lại, có bàn làm việc như trụ sở thật. “Cán bộ công an” còn cho anh D xem thẻ ngành và anh D hoàn toàn tin là thật.

“Cán bộ công an” còn yêu cầu cuộc trò chuyện này chỉ có… 2 người biết, nếu có người thứ 3 biết, công an lập tức đến nhà bắt giữ và phạt gia đình 150 triệu đồng. Chính vì lý do này mà P.N.D không nói với bố mẹ, răm rắp làm theo lời đối tượng.

Khi trinh sát tiếp cận anh D tại nhà nghỉ, ứng dụng Zoom vẫn đang mở

Sau một hồi trao đổi, “cán bộ công an” hẹn D khoảng 7h30 ngày 27-7 sẽ tiếp tục “ghi hồ sơ làm việc”. Đúng giờ hẹn, D tiếp tục vào làm việc và theo lời đối tượng đã đến một nhà nghỉ trên địa bàn. Tại đây, các đối tượng đã hỏi D sử dụng ngân hàng gì. Khi biết D sử dụng ứng dụng Momo, ngân hàng MB, các đối tượng đã yêu cầu chuyển toàn bộ số tiền từ ví điện tử Momo sang cho chúng để “xem có phải là tiền “bẩn” của đối tượng rửa tiền gửi không”. D làm theo và chúng tiếp tục thao túng, nói “người đàn ông trong vụ án rửa tiền đã khai D đang cầm 250 triệu đồng tiền bán dữ liệu. Để chứng minh mình “trong sạch”, nam thanh niên phải chuyển cho các đối tượng 250 triệu đồng”.

Lúc này, D nói mình không có tiền, các đối tượng đã soạn sẵn một tin nhắn rất dài, yêu cầu nam thanh niên gửi cho bố mẹ. Đó là “kịch bản” về việc D đỗ vào Đại học Điện lực, đủ điểm đi du học, yêu cầu phải có 250 triệu đồng chứng minh tài chính. Ngoài ra còn có giấy tờ thông báo của Đại học Điện lực. D làm theo. Lúc này bố của D là ông P.V.T đã phát hiện sự việc không bình thường, chủ động xác minh thông tin tại nhà trường và xác định là giấy tờ giả. Ông T đã nhắn tin yêu cầu con đi về, không mắc bẫy các đối tượng lừa đảo.

Lúc này tại nhà nghỉ, các đối tượng lừa đảo yêu cầu D xóa hết các ứng dụng trên điện thoại, không được nói chuyện với bất cứ ai và không được thoát ứng dụng Zoom, khi nào “cán bộ công an” bảo xong việc mới được về.

Còn tại nhà ông P.V.T, gia đình nhận được cuộc gọi của một đối tượng, nói đã bắt cóc con trai P.N.D, đưa 250 triệu đồng mới thả con về. Ông T vội vàng đến Công an phường trình báo. Tiếp nhận tin báo, cán bộ Công an phường nghi vấn đây có thể là một trường hợp “bắt cóc online”, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo nhằm vào đối tượng học sinh - sinh viên đang phổ biến gần đây.

Đáng chú ý, khi bố mẹ anh P.N.D đang ở Công an phường Từ Liêm, các đối tượng vẫn tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu gia đình… đưa tiền chuộc, nhưng khi nêu yêu cầu gặp con thì các đối tượng không đồng ý, chỉ cho gặp nếu tiền đã vào tài khoản. Các trinh sát hình sự đặt ra nghi vấn anh D đang ở một mình tại một nhà nghỉ gần đây chứ không hề trong tay các đối tượng bắt cóc.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm thấy anh D tại một nhà nghỉ và đưa về trụ sở công an phường.