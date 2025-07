Gây trọng án rồi trốn qua biên giới vẫn không thoát

Cả hai đối tượng đinh ninh rằng, với những thủ đoạn lẩn trốn của mình, chắc chắn sẽ không thể bị phát hiện, nhưng chúng đã lầm, bởi một đối tượng bị bắt khi chưa kịp rời khỏi địa bàn, đối tượng còn lại cũng sa lưới pháp luật khi cơ quan điều tra phối hợp với biên phòng và cảnh sát nước bạn truy xét.

Tóm gọn đối tượng sau 2 giờ gây án

Chiều 12/7/2025, ông S đi làm về đến cửa quán cà phê, cũng là nhà mình ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì gọi vợ ra phụ xách đồ. Mọi ngày, khi nghe vài tiếng gọi, bà N.T.B đã trả lời rồi chạy ra phụ giúp chồng hoặc nếu đang bận pha cà phê cho khách thì bảo ông chờ chút, nhưng lần này quán không có khách mà gọi hàng chục lần vẫn thấy lặng im. Ông S. sinh nghi, bỏ cả xe lẫn đồ, chạy vào nhà xem có chuyện gì bất trắc. Kiểm tra từ quầy pha chế cho đến kho chứa hàng mà không thấy vợ, ông S lập tức vòng ra phía sau nhà phát hiện bà B tử vong ở khu vực nhà vệ sinh, trên người và cả dưới sàn có nhiều vết máu nên gọi điện trình báo Cơ quan công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã cử một tổ trinh sát xuống ngay địa chỉ xảy ra vụ việc, phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Long An phong tỏa hiện trường, tìm kiếm dấu vết, lấy lời khai của những người xung quanh để xác định rõ nguyên nhân tử vong của bà B, đồng thời mở hướng điều tra vụ án.

Đối tượng Trần Văn Quý.

Qua việc xác định nhanh dấu vết để lại tại hiện trường thấy chiếc điện thoại mà nạn nhân thường dùng đã không cánh mà bay, các đơn vị nghiệp vụ xác định nạn nhân bị người khác sử dụng vật nhọn tấn công khiến cơ thể bị nhiều vết rách, dẫn đến mất nhiều máu và tử vong. Từ nhận định này, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã cử một tổ công tác phối hợp với công an phường sở tại và các phường, xã xung quanh tiến hành rà soát, sàng lọc đề nhanh chóng tìm đối tượng nghi vấn.

Do quán cà phê của nạn nhân không có camera an ninh nên một tổ công tác được lệnh vận động các hộ kinh doanh ở xung quanh hỗ trợ giúp trích xuất camera, đồng thời trích xuất camera an ninh trên tất cả những tuyến đường xung quanh. Chưa đầy nửa giờ áp dụng đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lần ra được vào thời điểm xảy ra án mạng chỉ có duy nhất một người đàn ông, dáng vóc còn khá trẻ dựng xe mô tô và vào quán, nhưng chỉ ít phút sau đã vội vã rời đi. Trong suốt thời gian từ lúc vào cho đến lúc rời khỏi quán, đối tượng luôn mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt và biển số xe cũng mờ, không rõ chữ số. Tuy chưa xác định được khuôn mặt đối tượng, nhưng trinh sát lần ra được hành trình của hắn sau khi rời quán cà phê của chị B, chạy lòng vòng quanh nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ rồi chạy qua xã Bình Đức và điểm cuối cùng là một khu nhà trọ ở xã Bến Lức. Trên đường đi, hắn liên tục ngó ngang, ngó dọc xem có ai theo dõi hay không.

Không để cho đối tượng kịp có thời gian trốn khỏi địa phương, ngay trong đêm, các tổ trinh sát hình sự lập tức lên đường, phối hợp với công an các xã Bến Lức, Bình Đức tập trung truy xét và đã tóm gọn đối tượng khi vừa gói ghém xong đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi nhà trọ.

Tại Cơ quan công an, đối tượng khai tên Trần Văn Quý, sinh năm 2003 tại tỉnh Cà Mau (tạm trú xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh). Trước đây hắn làm công nhân cho một công ty trong khu công nghiệp, nhưng đã bị thanh lý hợp đồng vào đầu năm 2025 do thiếu đơn hàng. Những ngày nhàn rỗi, nằm trong phòng trọ, Quý lên mạng lướt Facebook, chơi game để giết thời gian, nhưng chơi mãi cũng chán mà những đồng tiền cuối cùng cũng sắp hết nên nghĩ cách làm liều là lên mạng xã hội tìm trang cờ bạc nào đó để thử vận đỏ đen. Mấy ngày đầu, khi ăn được dăm ba trăm ngàn, Quý tưởng thần Tài đã ủng hộ mình nên tiếp tục chơi mở rộng ra nhiều trang web khác nhau và liên tiếp thua tối tăm mặt mũi, dẫn đến việc phải khất nợ với nhiều con bạc khác và hẹn ngày chuyển trả. Quá thời gian theo lời hứa mà không thấy Quý trả tiền, một số con bạc đã tìm đến nơi dằn mặt.

Trước sự thúc bách liên tục của chủ nợ, hắn nghĩ chỉ có đi cướp mới nhanh có tiền trả nợ. Từ suy nghĩ tiêu cực ấy, sáng 12/7/2025, Quý mua dao rồi di chuyển từ xã Bình Đức chạy qua phường Long An để tìm kiếm “con mồi”. Tìm mãi mà không thấy mục tiêu nào, chiều cùng ngày, Quý ghé vào quán cà phê võng của bà B bên quốc lộ 1A, phường Long An gọi nước uống. Lúc này trong quán không có khách mà chỉ có bà B đang cầm điện thoại lướt mạng, trên tai đeo đôi hoa tai bằng vàng nên hắn quyết định tìm cơ hội hành động.

Lát sau, thấy bà B đi vào nhà vệ sinh, nhìn quanh quẩn không có ai nên Quý lập tức theo sau, dùng con dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát từ phía sau. Đến khi thấy bà B nằm bất động dưới đất, Quý lục soát, lấy đi đôi hoa tai, điện thoại di động và 32 ngàn đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường, hẻm nhỏ hòng đề phòng trường hợp có người phát hiện vụ việc, đuổi theo.

Sau khi ném hung khí vào một bụi cây rậm rạp tại khu đất hoang, Quý quay về phòng trọ thu dọn đồ đạc định chạy ra tuyến biên giới tìm người bán điện thoại rồi trốn sang Campuchia qua tuyến đường mòn, lối mở nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì đã bị Cơ quan công an tóm gọn.

Trốn ra nước ngoài vẫn không thoát

Sáng 13/7/2025, một số người dân sống tại ấp Thanh An, xã Châu Thành, Tây Ninh trên đường đi chợ về, ngang qua nhà bà N.T.Đ thì không thấy bà quét dọn sân vườn như thường nhật, mà chỉ có tiếng cự cãi qua lại giữa bà và người con rể tên Nguyễn Văn Tài. Nghĩ rằng chuyện mẹ vợ, con rể chỉ mâu thuẫn bình thường trong cuộc sống sinh hoạt, vả lại, chuyện này cũng xảy ra như cơm bữa giữa hai người nên người dân bảo nhau ai về nhà nấy, không can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác.

Tiếp nhận Nguyễn Văn Tài từ cơ quan chức năng nước bạn, đưa về trụ sở lấy lời khai.

Khi mọi người chuẩn bị rời đi thì phát hiện Tài, trên người dính nhiều vết máu, từ trong nhà chạy ra, vội vàng khởi động chiếc xe gắn máy rồi rú ga chạy khỏi khu vực. Thấy dấu hiệu bất thường, bà con bảo nhau cùng đi vào bên trong kiểm tra thì phát hiện bà N.T.Đ nằm bất động dưới sàn nhà, trên người có vết thương gây chảy nhiều máu và bên cạnh là cây kéo. Trong lúc khẩn cấp, bà con xúm lại cùng đỡ bà Đ lên xe đi cấp cứu thì phát hiện bà đã ngừng thở, mạch không còn đập nên gọi điện báo Cơ quan công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh đã cử các trinh sát xuống hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Châu Thành tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết, ghi nhận lời khai của bà con nhân dân xung quanh để có phương án điều tra.

Lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Tài.

Qua ghi nhận ban đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa bà Đ và người con rể Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1992 tại TP Cần Thơ (ở rể tại nhà bà Đ) nên bà đã bị người này dùng kéo đâm nhiều nhát, gây mất máu, dẫn đến tử vong. Từ nhận định này, các trinh sát được lệnh chia thành nhiều tổ công tác, một tổ phối hợp với công an địa phương lập tức rà soát các mối quan hệ của Tài tại địa phương và các địa bàn giáp ranh như Tân Biên và phường Tân Ninh (TP Tây Ninh cũ) để truy tìm. Tổ công tác khác lập tức lên đường đến TP Cần Thơ để đón lõng trong trường hợp hắn về nhà bà con lẩn trốn. Một tổ công tác khác làm nhiệm vụ trích xuất camera an ninh trong khu vực và của nhà dân xem sau khi gây án, đối tượng dùng xe gắn máy di chuyển theo hướng nào, đến địa bàn nào.

Ngoài ra, nhận định đối tượng có khả năng thông qua những mối quan hệ, tìm cách trốn sang Campuchia nên Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã báo cáo nhanh với Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh điều động đơn vị CSGT chốt chặn tại các cung đường trong và ngoài địa bàn. Mặt khác, phối hợp với Bộ đội Biên phòng siết chặt công tác xuất nhập cảnh ngoài cửa khẩu để kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng.

Khám nghiệm hiện trường vụ Nguyễn Văn Tài sát hại mẹ vợ.

Qua trích xuất camera an ninh, phát hiện ngay sau khi gây án, Nguyễn Văn Tài đã điều khiển xe gắn máy chạy về hướng đường vành đai biên giới, qua cửa khẩu Mộc Bài và điểm dừng chân cuối cùng của hắn là khu vực xung quanh cửa khẩu Tho Mo thuộc xã Mỹ Quý trước khi biến mất khỏi màn hình. Ngay lập tức, thông tin về tên tuổi cũng như hình ảnh của đối tượng đã được một tổ trinh sát chuyển ngay đến Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây để chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Ngoài việc chốt chặn tại cửa khẩu, các đường ngang, lối tắt, đường mòn, lối mở cũng được các đơn vị phối hợp nhanh chóng bịt chặt.

Tiến hành kiểm tra thông tin, phát hiện Nguyễn Văn Tài đã vượt qua biên giới trước đó, các đơn vị phối hợp đã tranh thủ mối quan hệ hữu hảo lâu năm giữa các đơn vị chức năng của hai địa phương sát biên giới hai nước hỗ trợ truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm này. Qua công tác rà soát, đến 13h15' cùng ngày, nhận được tin báo từ lực lượng chức năng Campuchia về việc đã bắt giữ Tài khi đang lẩn trốn trong nhà nghỉ 68 thuộc ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svây Riêng, Vương quốc Campuchia và sẽ di lý về khu vực biên giới để trao trả, các đơn vị phối hợp lập tức có mặt để tiếp nhận và cảm ơn cơ quan chức năng nước bạn.