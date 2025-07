An Giang: Liên tiếp phát hiện các vụ học sinh bị lừa 'bắt cóc ảo' để tống tiền

Giả danh công an, thao túng tâm lý nạn nhân

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang, ngày 14-7, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 2 vụ lừa đảo trên địa bàn xã Phú Tân và xã Phú An với cùng một thủ đoạn tinh vi là "bắt cóc ảo". Các đối tượng giả danh công an, tiếp cận các học sinh qua mạng xã hội (chủ yếu là Zalo), sau đó gọi điện thông báo các em liên quan đến một vụ án “lừa đảo hoặc ma túy xuyên quốc gia”.

Bằng kịch bản có sẵn, các đối tượng yêu cầu nạn nhân tải ứng dụng “Zoom Workplace” để làm việc trực tuyến. Khi truy cập theo mã ID do đối tượng cung cấp, học sinh vô tình cho phép đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại, kể cả truy cập tài khoản mạng xã hội và danh bạ cá nhân.

Sau khi cắt đứt liên lạc giữa nạn nhân và người nhà, đối tượng yêu cầu nạn nhân đến một nhà nghỉ do chúng chỉ định (thường ở xã giáp ranh), thuê phòng, giữ bí mật và không thông báo cho gia đình. Tại đây, nạn nhân tiếp tục bị điều khiển qua video call, bị yêu cầu tạo dựng hình ảnh như đang bị bắt giữ, bị trói, hoặc bị khống chế tinh thần.

Đồng thời, nhóm lừa đảo sử dụng chính tài khoản của nạn nhân để liên lạc với người thân, gửi hình ảnh dàn dựng và yêu cầu chuyển tiền chuộc. Trong nhiều trường hợp, chúng sử dụng số tài khoản ngân hàng của chính nạn nhân để nhận tiền, nhằm gây tin tưởng với gia đình.

Kịp thời phát hiện các vụ việc

Tối 14-7, Công an xã Chợ Vàm tiếp nhận trình báo của bà Trần Thị Ái Liên (35 tuổi) về việc em trai bà là TQV(17 tuổi) nghi bị bắt cóc. Theo nội dung tố giác, gia đình nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ một số máy lạ, yêu cầu chuyển tiền chuộc nếu muốn Việt “an toàn trở về”.

Công an xã nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nên đã tổ chức kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng phát hiện V. đang thuê phòng tại nhà trọ số 47, ấp Phú Cường B. Việt khai đã nhận cuộc gọi từ một người xưng là đại úy công an, yêu cầu tải app ZOOM để “làm việc về nghi án rửa tiền”, sau đó hướng dẫn đến nhà trọ làm việc trực tuyến.

Tại đây, đối tượng yêu cầu V. nhắn tin cho người thân với nội dung đang nợ tiền, cần được hỗ trợ gấp. Chúng còn hướng dẫn Việt chụp ảnh trong tư thế hai tay ra sau lưng, ngồi trong nhà vệ sinh, nhằm tạo hiện trường bị bắt giữ. Sau đó, chúng liên tục gọi điện cho người thân yêu cầu chuyển 200 triệu đồng tiền chuộc. Nhờ gia đình không chuyển tiền và trình báo kịp thời, vụ việc được ngăn chặn.

Tối 15-7, Công an phường Mỹ Thới tiếp nhận tin báo từ anh Châu Ngọc Tính (51 tuổi) về việc con gái là CAT (17 tuổi) nghi ngờ bị bắt cóc. Tin nhắn từ tài khoản Zalo của Tuyền gửi cho mẹ có nội dung: “Mẹ ơi, cứu con, mấy chú bắt con đi đâu á con sợ lắm”.

Xác định dấu hiệu tương tự vụ việc trước đó, Công an phường phối hợp với Phòng PA05 và PC02 rà soát địa bàn và các khu vực lân cận. Đến 0 giờ 30 ngày 16-7, phát hiện T. tại khách sạn ở tỉnh Đồng Tháp. Qua làm việc, T. khai bị gọi điện từ đối tượng xưng là công an, yêu cầu cung cấp thông tin ngân hàng, chuyển 10 triệu đồng để “chạy án”. Sau đó, đối tượng tiếp tục hướng dẫn vay 20 triệu đồng qua app ngân hàng, rồi yêu cầu T. đến khách sạn để giữ bí mật.

Tại đây, đối tượng điều khiển T. qua video call, yêu cầu tự chụp ảnh giống như bị bắt giữ, sau đó gửi về gia đình và nhắn tin kêu cứu. Chúng tiếp tục gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển 450 triệu đồng, nếu không sẽ đưa T. sang Campuchia. Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, lực lượng công an đã ngăn chặn kịp thời, T. được đưa về an toàn.

Cũng trong tối 15-7, chị Nguyễn Thị Thu Sương (42 tuổi) trình báo với Công an phường Bình Đức về việc con gái là VNLV (17 tuổi) nhắn tin kêu cứu, cho biết đang bị bắt giữ vì nợ tiền thực hiện nhiệm vụ online. Nội dung tin nhắn thể hiện Vy từng làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng, sau đó nợ lên đến 300 triệu đồng và bị “giữ lại”, yêu cầu gia đình trả tiền chuộc.

Một trường hợp bị lừa đảo "bắt cóc ảo" được Công an An Giang phát hiện và giải cứu kịp thời.

Công an phường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ rà soát địa bàn. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, phát hiện V. tại nhà nghỉ Anh Đào 5 (phường Long Xuyên). V. được đưa về nhà an toàn, không bị thiệt hại tài sản.

Theo Công an tỉnh An Giang, thủ đoạn các đối tượng sử dụng là giả danh cán bộ công an, lừa học sinh làm theo hướng dẫn để chiếm đoạt thông tin và thao túng hành vi. Điểm chung là các nạn nhân đều đang độ tuổi học sinh, thiếu kỹ năng phản ứng với các tình huống bất thường và dễ bị tác động tâm lý.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo công an 102 xã, phường tuyên truyền truyền sâu rộng đến phụ huynh, học sinh, sinh viên về thủ đoạn của các đối tượng. Người dân phải cảnh giác với các dấu hiệu tự xưng công an, yêu cầu giữ bí mật, gọi video với người mặc sắc phục, đe dọa xử lý hình sự nếu không hợp tác. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh cá nhân qua các ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi nghi ngờ bị lừa, cần trình báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Đồng thời Công an tỉnh An Giang khuyến nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm sát sao đến con em, thường xuyên trao đổi, giáo dục kỹ năng xử lý tình huống và không chủ quan trước các cuộc gọi từ người lạ. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, góp phần cùng lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.