Lập kênh YouTube 'Phỉ Thúy Việt' và 'Phỉ Thúy Hùng Phát' livestream lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 29/11, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an xã Lục Yên đã triệt phá thành công một nhóm đối tượng livestream lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua nền tảng YouTube.

Lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng gồm: H.T.Q, V.T.L.D, H.T.X (cùng trú tại xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) và L.N.M (trú tại xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi sử dụng thiết bị điện tử để livestream giao dịch, mua bán đá giả ngọc phỉ thúy nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên phạm vi toàn quốc.

Qua xác minh, cơ quan chức năng làm rõ nhóm đối tượng này vận hành hai kênh YouTube mang tên "Phỉ Thúy Việt" và "Phỉ Thúy Hùng Phát" để livestream chào bán các viên đá được sơn màu đen nhưng quảng cáo là đá chứa ngọc phỉ thúy – một loại đá quý có giá trị cao. Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản YouTube "ảo" nhằm tăng tương tác, đồng thời đăng tải các bình luận giả, khiến người xem tin rằng đã có người "tìm được đá quý thật" và nhận được tiền.

Hình ảnh nhóm đối tượng livestream lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua nền tảng Youtube. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Khi người chơi chuyển tiền mua đá, các đối tượng tiến hành cắt đá trực tiếp trên livestream. Với các viên có lõi màu xanh, chúng dùng đèn khò làm đá rạn nứt, biến đổi màu rồi thông báo đây là "đá lỗi", không có giá trị, nhằm né tránh việc phải trả thưởng cho người chơi.

Bước đầu xác định, từ đầu tháng 10 đến tháng 11/2025, nhóm đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Lục Yên đã chuyển toàn bộ vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các livestream "săn đá quý", "mua đá trúng thưởng" để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản qua môi trường mạng.