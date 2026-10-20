Không được nợ tiền mua lòng lợn, người đàn ông dùng dao chém người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Thanh Hải (38 tuổi, ngụ ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 16/6/2026, Hải cùng một người bạn ngồi uống bia tại nhà thì thấy ông H.C.T. (39 tuổi, ngụ cùng xã) điều khiển xe máy chở thịt lợn đi ngang qua nên gọi lại hỏi mua lòng lợn.

Cơ quan Công an thi hành lệnh bắt bị can Trần Văn Thanh Hải. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ông T. mang lòng lợn đến bán. Tuy nhiên, khi Hải đề nghị được nợ tiền thì ông T. không đồng ý và mang số lòng lợn này bán cho người khác.

Cho rằng mình bị xem thường, Hải tức giận cầm dao đuổi theo chém ông T, khiến nạn nhân bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả giám định cho thấy ông T. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 16%.

Cơ quan điều tra xác định con dao mà Hải sử dụng thuộc nhóm dao có tính sát thương cao, nằm trong danh mục được quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Vụ việc được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.