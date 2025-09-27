Khởi tố vụ bố bạo hành con đẻ vì ‘mẹ không gửi tiền về’

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.V.D (SN 1987, trú tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư) về tội danh “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo khoản 2, Điều 185 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024, tại thôn Thượng Điền, xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, do mâu thuẫn với vợ, đối tượng N.V.D đã nhiều lần có hành vi đánh đập, hành hạ các con ruột là cháu N.T.V.A (SN 2015) và N.L.Đ (SN 2020). Đồng thời, đối tượng còn ngăn cấm các con không được đến trường.

Đối tượng N.V.D tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Căn cứ vào đơn trình báo, lời khai của bị hại, lời khai của đối tượng và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên xác định hành vi của N.V.D có dấu hiệu phạm tội theo quy định của Bộ luật Hình sự nên đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh tố cáo các cháu nhỏ ở xã Vũ Thư bị bạo hành. Ngay sau đó, Công an xã Vũ Thư phối hợp chính quyền địa phương xác minh, xác định các cháu đang ở cùng ông bà và bác ruột, sức khỏe bình thường, không có thương tích; hình ảnh, video lan truyền là sự việc cũ, đã xảy ra từ năm 2024.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo: Khi phát hiện các sự việc như trên, đề nghị người dân trình báo ngay với cơ quan công an để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm trước pháp luật. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể cần có sự quan tâm, bảo vệ những người yếu thế để tránh bị các hành vi bạo hành, gây mất an ninh trật tự khu dân cư và tổn hại đến sức khỏe, tâm lý đối với trẻ em.

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video clip và hình ảnh một bé gái được xác định là ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên bị bố đẻ bạo hành, dùng dao đe dọa và đánh chửi cháu bé. Lý do được đưa ra trong clip là người mẹ đi làm ăn ở xa “không gửi tiền về”. Trong video, người đàn ông vừa hành hung vừa liên tục bắt cháu bé phải bảo mẹ “gửi tiền về”. Sự việc khiến người xem đau lòng và phẫn nộ.