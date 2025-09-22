Thi thể bé gái trong bao tải được phát hiện sau 5 tiếng tìm kiếm

Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với VKS cùng cấp tiếp tục lấy lời khai nghi can để làm rõ vụ án giết người xảy ra ở địa bàn xã Yên Định, ba ngày trước. Nạn nhân là bé gái 8 tuổi, tử vong với nhiều thương tích vùng đầu, cổ...

Công an khám nghiệm hiện trường điều tra án mạng đêm 20/9. Ảnh: Lam Sơn

Theo lời kể của người thân, sáng 20/9, vợ chồng anh Trịnh Văn Cử đi làm nên gửi hai con cho ông bà nội gần nhà nhờ trông nom. Khoảng 14h cùng ngày, sau giờ nghỉ trưa, ông nội Trịnh Văn Tân để 4 cháu nhỏ chơi ở nhà rồi ra đồng phụ anh Cử gặt lúa thuê cho người dân trong vùng.

Cuối buổi chiều, ông Tân trở về và tìm khắp nhà không thấy cháu gái 8 tuổi. Việc bé gái mất tích bí ẩn cũng được thông tin rộng rãi trên mạng xã hội và truyền thanh địa phương, song nhiều giờ trôi qua vẫn không rõ tung tích.

Các vị trí nghi vấn xảy ra tai nạn như ao hồ, khu vực hoang vắng ở làng Hoạch Thôn được lật tung nhưng không có manh mối khả quan nào. Hơn 21h cùng ngày, một người họ hàng lúc soi đèn phía góc vườn nhà ông Tân đã phát hiện một bao tải có dấu vết bất thường.

Khi những viên đá hộc chặn phía trên được lật ra, bên trong chiếc bao tải buộc hờ là thi thể bé gái.

Trước sự việc được xác định là "án mạng gây rúng động", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá làm việc xuyên đêm để tìm nguyên nhân.

Nghi can bước đầu được xác định là bé trai có quan hệ họ hàng với nạn nhân, có thể do tranh chấp chiếc võng nằm nên đánh em bất tỉnh...

Theo chính quyền phương, bé trai có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ đều đi làm ở xa. Ở trường, em học lực trung bình, hoà đồng với bạn bè, không có biểu hiện bất thường về tâm sinh lý trước khi án mạng xảy ra.

Chính quyền địa phương và nhà trường đang hỗ trợ gia đình nạn nhân ổn định tâm lý, lo lễ.