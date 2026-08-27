Bắt gã đàn ông xâm hại cô gái bị hạn chế nhận thức đến mang thai

Công an xã Đan Điền (TP Huế) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với T.S (trú thôn Hạ Lang, xã Đan Điền) về tội “Hiếp dâm” quy định tại khoản 2, Điều 141, Bộ luật Hình sự.

Trước đó ngày 5/1, Công an xã Đan Điền tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị H. (trú xã Đan Điền) việc bà H có con gái tên N.T.H.H (SN 2008) bị hạn chế khả năng nhận thức.

Trong quá trình sinh sống tại địa phương bị một người quan hệ tình dục dẫn đến có thai, đến thời điểm bà H. tố giác thì N.T.H.H có thai hơn 4 tháng.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thi hành quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với T.S. (Ảnh: Công an xã Đan Điền)

Ngay sau khi tiếp nhận tố giác, Công an xã Đan Điền phân loại nguồn tin và xác định nội dung đơn của bà H. là khách quan, có dấu hiệu tội phạm về tội “Hiếp dâm”. Đơn vị đã báo cáo và chuyển nguồn tin về tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp nhận và phân công điều tra viên bố trí tại công an cấp xã thụ lý theo thẩm quyền.

Dưới sự hướng dẫn, phối hợp trực tiếp của điều tra viên phụ trách thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an TP Huế, bước đầu điều tra viên Công an xã Đan Điền thực hiện các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, thông tin liên quan nhưng chưa đủ căn cứ làm rõ hành vi “Hiếp dâm” của đối tượng do bà H. cung cấp.

Xác định vụ việc trên có tính chất phức tạp và có nhiều tình tiết mới nên cơ quan điều tra tiếp tục huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tập trung thu thập tài liệu chứng cứ làm rõ.

Sau hơn 8 tháng triển khai các biện pháp điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Huế xác định T.S là người thực hiện hành vi “Hiếp dâm” đối với N.T.H.H. Quá trình đấu tranh người này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.