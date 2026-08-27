Em trai vào cửa hàng cướp tài sản của chị gái

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thiện Tâm (SN 2000, thường trú ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp giật tài sản".

Trước đó, vào ngày 13/4, chị Phạm Thị Mỹ Phương (SN 1989, thường trú ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức) nhờ bố đẻ là ông Phạm Thiện Mỹ (SN 1969) đến trông coi hộ tiệm tạp hoá của mình.

Phạm Thiện Tâm bị khởi tố. Ảnh: Công an An Giang.

Lúc này, ông Mỹ nằm trên ghế trong tiệm tạp hoá thì Phạm Thiện Tâm, là con ruột ông Mỹ (em ruột của chị Phương) đi vào và ngồi cùng ghế.

Trong lúc nói chuyện, Tâm dùng tay kéo ngăn tủ gỗ gần bên, lấy cọc tiền rồi đứng dậy chạy ra ngoài và lên xe ô tô bỏ đi. Sau đó, Phương đến kiểm tra, phát hiện số tiền bị chiếm đoạt là 10.000.000 đồng. Tại cơ quan công an, Phạm Thiện Tâm đã thừa nhận thực hiện hành vi cướp giật tài sản.