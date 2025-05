Tìm cô gái liên quan vụ mua bán người, ép vào cơ sở massage ở Long An

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung tin báo về tội phạm mua bán người xảy ra vào ngày 1/6/2024 tại ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa.

Quá trình xác minh ban đầu cho thấy: Nguyễn Thành Linh (SN 2002, quê Gia Lai) đã sử dụng tài khoản Facebook tên "Linh Nguyễn" để đăng thông tin tuyển nhân viên. Thời điểm này một người phụ nữ tên Diệu (chưa rõ lai lịch) đã nhắn tin xin việc và được Linh đồng ý.

Sau khi có thông tin, hình ảnh của Diệu, Linh đã bán Diệu cho Vũ Danh Hiệp (SN 1982, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.Hồ Chí Minh) với giá 7 triệu đồng. Hiệp tiếp tục gửi thông tin của Diệu cho Hồ Bích Ngân (SN 2007, quê Hậu Giang), người đồng ý nhận Diệu.

Sau khi bàn bạc và ngã giá hoàn tất, Linh thuê xe ô tô từ Bình Dương đến Đồng Nai đón Diệu và chở về cơ sở massage An Thuận Phát (xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) giao cho Bích Ngân nhận số tiền 7 triệu đồng rồi rời đi. Tại cơ sở massage, Ngân bắt Diệu viết giấy nợ 7 triệu đồng và phải làm nhân viên trong quán massage để trả nợ dần.

Khi biết mình bị nhóm buôn người đem đi bán, sáng 2/6/2024, Diệu tìm cách bỏ trốn, hiện không rõ tung tích. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Long An đã bắt các đối tượng liên quan đồng thời phát thông báo truy tìm tung tích người phụ nữ tên Diệu để phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra hoàn tất hồ sơ xử lý.

Người phụ nữ tên Diệu hoặc người biết thông tin về Diệu trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An (số 4, Mai Thị Non, KP3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) hoặc thông qua số điện thoại 0942.732.939 gặp điều tra viên.