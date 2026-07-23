Khởi tố nghịch tử đánh cha 93 tuổi gãy 2 tay

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với S.V.C (SN 1976, trú xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Công an tống đạt quyết định đối với S.V.C. Ảnh: CAVL

Trước đó, Công an xã Tiên Thủy tiếp nhận tin báo về việc ông S.V.H (SN 1933, ngụ tại địa phương) bị con ruột là S.V.C dùng cây đánh gãy 2 tay, thương tích vùng chân, vai, mắt, tỷ lệ tổn thương cơ thể 29%.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tiên Thủy đã xác minh, triệu tập C đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh cha do mâu thuẫn giữa 2 người.