Chiêu lừa từ thiện tinh vi qua Fanpage 'Cánh Diều Ước Mơ'

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang xác định, từ ngày 8 - 16/12/2025, Trương Kim Bốn (sinh năm 1988, trú tại thôn 5, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai) đã dùng thủ đoạn gian dối tạo lập trang Fanpage trên mạng xã hội Facebook có tên "Cánh Diều Ước Mơ" đăng tải hình ảnh, nội dung người có hoàn cảnh khó khăn, éo le sai sự thật nhằm mục đích kêu gọi ủng hộ tiền từ thiện của những người hảo tâm.

Đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) số 372878532 mang tên NGO THANH TUNG để nhận tiền từ các nhà hảo tâm rồi chiếm đoạt nhằm mục đích chi tiêu cá nhân.

Fanpage Cánh Diều Ước Mơ đăng tin sai sự thật để lừa đảo tiền từ thiện. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trong đó, rất nhiều người tin tưởng những thông tin Bốn đưa ra là có thật nên đã chuyển đến số tài khoản 372878532 để ủng hộ với số tiền từ 10.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo đến tất cả người dân trên cả nước, nếu ai bị lừa đảo với phương thức thủ đoạn nêu trên đề nghị liên hệ với Công an tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ trực tiếp đồng chí Điều tra viên Nguyễn Thế Mạnh qua số điện thoại: 0932.227.466 để được hướng dẫn khai báo và tiếp nhận theo quy định.