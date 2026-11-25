Ngày 25/11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây giả danh Công ty Cổ phần Đức Mạnh – chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt (số 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, TPHCM) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này do Đinh Lê Hồng Quế (sinh năm 1987, trú tại phường Phước Long, TPHCM) cầm đầu. Các đối tượng đã rao bán hơn 600 suất mua nhà ở xã hội, qua đó chiếm đoạt trên 150 tỷ đồng của hơn 600 bị hại. Đến nay, cơ quan điều tra đã làm việc với 121 bị hại để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan công an, Quế cùng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1989) và Lê Văn Khoa (sinh năm 1995) thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Brothers Land tại phường Phước Long, TPHCM. Sau đó, nhóm này tuyển dụng nhân viên môi giới để tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Đối tượng Đinh Lê Hồng Quế. Ảnh: CACC.

Đồng thời, Quế móc nối với Huỳnh Tiến Đạt (sinh năm 1991) cùng một số môi giới bất động sản bên ngoài để mở rộng mạng lưới tìm kiếm khách hàng, rao bán các suất mua căn hộ tại dự án.

Để tạo lòng tin, Quế đặt làm giả con dấu của Công ty Cổ phần Đức Mạnh và Sở Xây dựng TPHCM, đồng thời làm giả các văn bản mang tên doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, khiến người mua tin rằng nhóm này được chủ đầu tư ủy quyền phân phối căn hộ.

Các đối tượng sử dụng những lời chào mời như có “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”, “suất kín” để thu hút người có nhu cầu mua nhà ở xã hội. Khi khách hàng tin tưởng ký hợp đồng, nhóm này yêu cầu nộp từ 150 triệu đồng đến 900 triệu đồng cho mỗi suất mua căn hộ, dưới danh nghĩa “phí mua suất”, rồi chiếm đoạt số tiền này.

5 đối tượng trong đường dây chiếm đoạt tài sản bị khởi tố. Ảnh: CACC.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố 31 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam đối với các bị can.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố 2 bị can về hành vi Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ và 4 bị can về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Như vậy, tổng cộng 37 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ điều kiện, thủ tục mua nhà, đồng thời xác minh thông tin dự án trực tiếp với chủ đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền trước khi ký hợp đồng, giao tiền.