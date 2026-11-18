Sáng 18/11, nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Bá Triết (24 tuổi, ngụ xã Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "giết người".

Do bị can Trần Bá Triết đang điều trị tại bệnh viện, chưa thi hành lệnh tạm giam được nên cơ quan công an phân công lực lượng canh giữ.

Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khoảng 0h5 ngày 10/11, người dân phát hiện chị P.T.N.H (SN 1994, trú xã Càng Long, tỉnh Vĩnh Long) tử vong tại phòng số 4, khu nhà trọ ở ấp Phước Yên, xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long. Trên người chị H. có nhiều vết thương do vật sắc nhọn và dấu vết cháy, nên người dân trình báo cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng xác định Trần Bá Triết liên quan đến vụ án.

Qua xác minh, Triết và chị H. có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng tại nhà trọ nói trên.

Khoảng 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, hai người xảy ra mâu thuẫn, Triết dọn ra ở chỗ khác và nhiều lần dùng điện thoại gọi, nhắn tin đe dọa giết chị H.

Khoảng 0h ngày 10/11, Triết mua xăng đến phòng trọ của chị H. nhưng chị không mở cửa. Triết phá cửa vào, tạt xăng lên người chị H. Khi chị H. bỏ chạy, Triết dùng dao đuổi theo đâm liên tiếp 14 nhát.

Lúc này, ngọn lửa bùng lên khiến Triết và chị H. bốc cháy. Sau đó chị H. tử vong, Triết đón xe đến bệnh viện ở Cần Thơ cấp cứu do bị bỏng nặng.

Hiện tình trạng sức khoẻ của Triết tiên lượng rất xấu.