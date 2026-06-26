Kẻ sát hại 3 người ở Tây Ninh khai 'chỉ tình cờ gây án'

Sáng 25/6, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Hậu Thạnh, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động Nguyễn Cao Bằng về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Vụ trọng án xảy ra hơn một tháng trước, cách nơi diễn ra phiên tòa khoảng 2 km, gây rúng động dư luận. Nạn nhân là chị Mai Thị Thu Trang (41 tuổi, bạn gái của Bằng) cùng mẹ và con trai riêng của chị

Từ 7h, hàng trăm người dân địa phương đã tập trung tại sân trung tâm để theo dõi phiên xử qua màn hình lớn. Hàng chục cảnh sát được bố trí kiểm tra an ninh, đảm bảo an toàn phiên tòa.

Trả lời xét hỏi của tòa, Bằng khai không có ý định giết người mà chỉ "tình cờ gây án" do thường xuyên bị mẹ con chị Trang chửi. Bị cáo cho rằng con dao mang theo để trong cốp xe là dùng cắt thức ăn cho gà.

HĐXX bác lời khai này, nhận định Bằng đã chuẩn bị hung khí từ trước. Bản thân bị cáo thường xuyên uống rượu, không có việc làm. Mẹ con chị Trang nhiều lần khuyên nhủ nhưng không được nên xảy ra mâu thuẫn, khiến Bằng bực tức.

Tòa cho rằng ngoài mâu thuẫn tình cảm với chị Trang, bị cáo còn truy sát mẹ và con của nạn nhân, dù họ không có mâu thuẫn và nhiều lần van xin.

Nguyễn Cao Bằng trước phiên xử. Ảnh: Hoàng Nam

Tội ác từ cơn ghen mù quáng

Theo cáo trạng, Bằng từng có gia đình nhưng đã ly hôn, không có nghề nghiệp ổn định. Khoảng 8 năm trước, bị cáo quen chị Trang, sau đó thuê nhà trọ tại ấp Nguyễn Rớt, xã Hậu Thạnh sống chung như vợ chồng.

Đến tháng 3, do không có việc làm, thu nhập, Bằng và chị Trang thường xuyên mâu thuẫn. Chị Trang sau đó đưa con trai riêng về sống cùng mẹ ruột là bà Huỳnh Thị Điệp tại ấp Huỳnh Thơ, mở quán ăn.

Khoảng 18h ngày 19/5, sau khi uống rượu, Bằng giấu một con dao Thái Lan trong cốp xe máy rồi đến quán nước đối diện quán ăn của chị Trang. Thấy Bằng xuất hiện, chị Trang và mẹ lớn tiếng chửi mắng.

Cảnh sát kiểm tra an ninh. Ảnh: Hoàng Nam

Bằng đi sang quán, đuổi một nhân viên đang lắp camera. Khi bị mẹ con chị Trang phản ứng, bị cáo chạy ra xe lấy dao.

Theo cáo trạng, bà Điệp bị đâm vào lưng. Cụ bà bỏ chạy nhưng tiếp tục bị đâm và tử vong tại chỗ.

Chị Trang bưng nồi nước sôi hắt về phía Bằng nhưng không trúng, rồi dùng ghế nhựa chống trả. Người phụ nữ bỏ chạy nhưng bị đâm vào lưng, gục xuống.

Con trai chị Trang lao vào giằng co cũng bị đâm trúng ngực. Thanh niên 22 tuổi liên tục van xin "chú tha cho con", nhưng vẫn bị Bằng lạnh lùng xuống tay hơn 10 nhát dao.

Tưởng nạn nhân đã chết, Bằng vứt dao rồi lên xe rời đi. Nhưng khi phát hiện con trai của chị Trang tỉnh lại, chạy được khoảng 20 m rồi ngã quỵ, bị cáo quay lại, hô "tao chết mày cũng phải chết" rồi sát hại.

Đến khoảng 22h cùng ngày, cảnh sát bắt giữ Bằng khi người này cách hiện trường khoảng 2 km.

Bị cáo 'không còn khả năng cải tạo'

Nêu quan điểm, đại diện VKS xác định hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm đã tước đoạt 3 mạng người, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.

Cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục, VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án cao nhất (tử hình), loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội.

Nói lời sau cùng, Bằng gửi lời xin lỗi đến gia đình các bị hại.

Nguyễn Cao Bằng bị đưa về trại giam, sau khi lĩnh án tử hình. Ảnh: Hoàng Nam

Sau thời gian nghị án, HĐXX nhận định VKS truy tố Nguyễn Cao Bằng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Theo tòa, chỉ vì mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, bị cáo đã dùng dao sát hại ba người. Hành vi mang tính côn đồ, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự đê hèn và không còn khả năng giáo dục, cải tạo.

HĐXX tuyên phạt Bằng mức án tử hình về tội Giết người, 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Trước khi xét xử, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường 30 triệu đồng cho gia đình các bị hại. Ngoài ra, tòa buộc Bằng tiếp tục bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng.