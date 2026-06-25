Kẻ dùng dao chém loạt kính ô tô đỗ trên phố Hà Nội khai gì?

Công an phường Tây Hồ ra quyết định tạm giữ Trần Văn Long (SN 1988; trú ở xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội) về hành vi Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Long là kẻ dùng dao chém loạt kính ô tô đỗ trên phố cách đây 3 ngày.

Trần Văn Long tại cơ quan công an.

Trần Văn Long khai nhận, trước đó do có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên Long đã cầm dao phay, dao gọt hoa quả đi tìm nhóm trên để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm thấy.

Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường.

Nhiều ô tô bị Long dùng dao chém thủng kính.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News thông tin, hồi 23h ngày 22/6, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo có đối tượng cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, phường Tây Hồ.

Trung tâm Thông tin chỉ huy điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an phường Tây Hồ triển khai đến hiện trường, khống chế đối tượng cùng cùng tang vật là 2 con dao về trụ sở công an phường để đấu tranh, làm rõ.

Tại trụ sở, lực lượng công an xác định danh tính người đàn ông gây ra vụ việc là Trần Văn Long. Long có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an phường Tây Hồ đang điều tra làm rõ hành vi của Trần Văn Long, xác minh người bị hại và xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định.